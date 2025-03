Konvoj vozila EUROFOR--a u poslijepodnevnim satima u petak je ušao u Banja Luku. Osim toga, u Bosnu i Hercegovinu su stigle i rezervne snage od 400 pripadnika.

Sve je zabilježila kamera TOK televizije, a još uvijek nije poznato zašto se ova vozila nalaze u glavnom gradu Republike Srpske.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za N1 je rekao da EUFOR nema mandat za uhićenje Milorada Dodika, Nenada Stevandića i Radovana Viškovića.

"Mi ne očekujemo da EUFOR uhiti Dodika, to je važna poruka i oni nemaju mandat za to i ne trebaju to raditi", rekao je Konaković.

