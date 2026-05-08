Smrt u hotelu: Djevojka stigla na zaruke, a onda je poginula na užasan način

Vlasnici britanskog hotela pojavili su se na sudu nakon što je djevojka smrtno stradala 2022. godine kada ju je, tijekom noćnog izlaska, prignječio ormar.

Chloe Haynes (21) zarobljenu ispod ormara u hotelu Adelphi u Liverpoolu pronašla je njezina kolegica s posla. Tvrtka Britannia Hotels, u čijem je vlasništvu hotel, suočava se s 20 točaka optužnice zbog kršenja propisa o zdravlju i sigurnosti.

Neke od optužbi odnose se konkretno na sobu 510, u kojoj je Chloe odsjela, i navodni propust u poduzimanju mjera kojima bi se spriječilo "prevrtanje" ormara. Druge se točke optužnice odnose na različite sobe unutar hotela, rečeno je na Prekršajnom sudu u Liverpoolu, piše The Sun.

Kate Blackwell, koja zastupa tužiteljstvo uime Gradskog vijeća Liverpoola, ustvrdila je da je hotel bio opasno mjesto. Sudu je također iznijela podatak o još jednom incidentu u kojem je trogodišnja djevojčica zadobila ozljede glave kada je na nju pao kutni ormarić.

Sucu su predočeni i navodi o nestabilnom namještaju te prozorima koji se previše otvaraju, što je gostima omogućavalo da "izađu kroz njih".

Slučaj je proslijeđen Krunskom sudu u Liverpoolu, a saslušanje je zakazano za 4. lipnja.

Pozadina tragedije

Istragu je pokrenuo Odjel za zaštitu okoliša i zdravlje Grada Liverpoola nakon Chloine smrti u rujnu 2022. godine. Chloe je u Liverpool doputovala na zaruke iz turističkog naselja u Sjevernom Walesu, gdje je radila. Sobu je dijelila s kolegicom koja je kasnije i pronašla njezino tijelo.

Odajući počast svojoj kćeri, majka Nicola Williams izjavila je:

"Moj nadimak za nju bio je Birdy (Ptičica). Bila je tako sitna i mala, a kad je jela, izgledala je poput ptičice. Bila je tiha, osoba koja ne govori osim ako to nije bilo potrebno. No u posljednjih 12 mjeseci počela se otvarati. Stjecala je samopouzdanje i imala je širok krug prijatelja."