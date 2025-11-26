Horor u Austriji: Otac kćer (15) udarao šakama na ulici, a onda je izbo nožem. Razlog je nevjerojatan

Zločin je potresao austrijsku metropolu Beč. U ponedjeljak oko 18:30 50-godišnji muškarac na ulici je brutalno napao svoju 15-godišnju kćer, prvo šakama pa kuhinjskim nožem.

Kako navodi policija, napad se dogodio na ulici u 22. bečkom okrugu, Donaustadt, a prema podacima medija, u neposrednoj blizini obiteljskog doma.

Osumnjičeni napadač, afganistanski državljanin, najprije je kćer više puta udario šakama u lice. Zatim je izvukao kuhinjski nož i počeo je ubadati – očito s namjerom da je ubije.

Djevojka je zadobila više teških ubodnih rana u području gornjeg dijela tijela i vrata.

Prolaznik koji je čuo njezine vriskove priskočio je u pomoć i spriječio još gori ishod. Tek nakon njegove intervencije muškarac je prestao napadati djevojku.

Teško ozlijeđenu djevojku prvo je zbrinuo djelatnik hitne pomoći, a zatim je helikopterom prevezena u Opću bolnicu. Ondje je hitno operirana. Policija navodi da joj je stanje sada stabilno, no i dalje je u bolnici na liječenju, javlja Bild.

Osumnjičeni napadač uhićen je na mjestu događaja, a nož korišten u napadu pronađen je i zaplijenjen.

Prema neslužbenim informacijama austrijskih medija, muškarac je navodno vjerovao da je njegova kći "osramotila obitelj" svojom vezom, koju otac nije odobravao. Ovo se, međutim, službeno još nije potvrdilo.

Policija vodi istragu zbog pokušaja ubojstva.