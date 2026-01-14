Horor na psihijatriji: Transrodni muškarac stigao na odjel, u roku od sat vremena su ga silovali

Šokantno suđenje u tijeku je u Velikoj Britaniji. Tijekom boravka na psihijatrijskom odjelu bolnice u Londonu transrodnog muškarca, koji je rođen kao žena, silovali su drugi pacijenti.

Silovanje se dogodilo samo sat vremena otkad je na muški odjel psihijatrije stigla ta osoba, koja se identificira kao muškarac, a biološki je rođena kao žena. Drugi pacijenti navodno su ga odmah identificirali. "Nema Adamove jabučice, nema Adamove jabučice", vikao je jedan od pacijenata, što je drugima bilo dovoljan povod za napad.

Za silovanje su optuženi Luther Badejo i Davointe Thomas. Dvadesetpetogodišnji Thomas, snažni muškarac, blokirao je vrata sporedne prostorije, gurnuo žrtvu u ormar, spustio joj hlače i silovao je, rečeno je na sudu.

Žrtva je zatim pobjegla u drugu sobu, no dvojac napadača ga je slijedio. Badejo (29) je držao stražu dok ga je Thomas gurnuo na kauč i ponovno silovao, rekla je tužiteljica na sudu u Londonu. Na odjelu je zatim došlo do tučnjave nakon koje je reagiralo osoblje, pozvana je policija, a napadnuta osoba prevezena je u bolnicu.

Obojicu se tereti za napad. Badeja za sudioništvo, a Thomasa za silovanje. Obojica poriču optužbe, a Thomas tvrdi da je spolni odnos bio suglasan te da je bila riječ o ljubavi.

Napadi su se dogodili na osiguranom psihijatrijskom odjelu Eden Ward bolnice Lambeth u južnom Londonu 12. travnja 2022. godine. Odjel je namijenjen muškarcima s teškim problemima mentalnog zdravlja.

"Činjenica da je podnositelj tužbe biološki žena sa ženskom anatomijom, čak i ako je bilo prikladno prebaciti ga na muški odjel, bolnica je trebala osigurati individualni nadzor, ali to se nije dogodilo zbog nedostatka osoblja, stoga je ostavljen bez nadzora", rekla je tužiteljica poroti, prenosi Daily Mail.