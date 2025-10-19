Hoće li propasti primirje u Gazi? Netanyahu naredio nove napade, ministar želi nastavak rata

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je u nedjelju vojnicima da "poduzmu odlučne mjere protiv terorističkih ciljeva u pojasu Gaze" nakon izvješća o napadima Hamasa na izraelske snage.

Netanyahuov ured priopćio je da je šef vlade to odlučio nakon konzultacija s ministrom obrane Israelom Katzom i sigurnosnim dužnosnicima.

Izraelska vojska priopćila je da su teroristi ispalili protutenkovsku raketu i otvorili vatru na vojnike koji su radili na "uništavanju terorističke infrastrukture u području Rafaha" kako je dogovoreno sporazumom o prekidu vatre.

"Izraelske obrambene snage (IDF) odgovorile su napadima u tom području da bi uklonile prijetnju i demontirale tunelska okna i vojne strukture korištene za terorističke aktivnosti", navela je vojska.

"Ovi teroristički postupci predstavljaju očito kršenje sporazuma o prekidu vatre, a IDF će odlučno odgovoriti", dodaju.

Izraelski mediji ranije su izvijestili da su izraelski zrakoplovi napali ciljeve blizu Rafaha na jugu Pojasa Gaze. Viši izraelski vojni dužnosnik okrivio je Hamas za napade na izraelske vojnike.

Reagirajući na napise, visoki dužnosnik Hamasa rekao je da skupina ostaje predana primirju. Izat al-Rišek, član politbiroa Hamasa, optužio je Izrael za kršenje primirja i izmišljanje "slabih izgovora" da bi "opravdao svoje zločine".

Al-Rišek nije eksplicitno komentirao izvješća o napadima na izraelske snage. Optužio je Netanyahua da pokušava izbjeći svoju odgovornost prema posrednicima primirja zbog pritiska svojih desničarskih koalicijskih partnera.

Ben-Gvir zaziva nastavak rata

Kako su se pojavljivala izvješća o napadima Hamasa, izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je Netanyahua da nastavi rat protiv Hamasa.

Netanyahu bi trebao naložiti vojsci da "u potpunosti i punom snagom nastavi borbene operacije u Pojasu Gaze", napisao je na X-u Ben-Gvir koji od samog početka kritizira sporazum o prekidu vatre i glasao je protiv njega.

U Gazi još 16 mrtvih talaca

Hamas je, u sklopu prve faze primirja s Izraelom, pristao osloboditi sve žive i mrtve taoce otete tijekom masakra nad Izraelom 7. listopada 2023. godine.

Hamas je u ponedjeljak oslobodio posljednjih 20 živih talaca i od tada postupno vraća tijela mrtvih talaca. U Pojasu Gaze još uvijek su tijela 16 talaca.

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela ispod ruševina bombardiranih zgrada i tunela razorenih tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi, a Izrael ih optužuje da namjerno otežu s predajom talaca.

Hamas odbacuje američke optužbe

Američki State Department upozorio je u subotu da Hamas planira neposredan napad na palestinske civile. State Department je naveo da je obavijestio jamce mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima" koja ukazuju na kršenje postojećeg primirja.

Hamas je odbacio optužbe i nazvao ih neutemeljenim tvrdnjama usklađenim s izraelskom propagandom.

Nakon primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada i povlačenja izraelskih vojnika s gotovo polovice područja obalnog pojasa, pojavila su se izvješća da Hamas vrši pogubljenja palestinskih civila u Pojasu Gaze.