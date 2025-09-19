FOTO/VIDEO Hitna evakuacija 20.000 ljudi iz centra grada: Pronađene dvije bombe

Nakon što su otkrivene dvije neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, gotovo 20.000 ljudi morat će u petak napustiti svoje domove u Berlinu.

U četvrtak navečer zatvorene su vladine zgrade i veleposlanstva, a oko 7500 stanovnika moralo je evakuirati četvrt Fischerinsel na rijeci Spree jer su, prema hitnom upozorenju njemačkih medija, bili u "smrtnoj opasnosti" od moguće eksplozije.

Policija je potvrdila da je u rijeci pronađena bomba i krenula od vrata do vrata upozoravati građane da se evakuiraju po hitnom postupku, javlja Telegraph.

Thousands of people in central Berlin were ordered to evacuate after an unexploded World War II bomb was discovered in the Spree River.



Police have set up a security perimeter of 500 meters in a thickly populated area of the German capital.https://t.co/aldBgLRFBf pic.twitter.com/rLBRDtoVOs — DW News (@dwnews) September 19, 2025

Apel građanima

Ovo je drugi sličan slučaj u samo dva dana: u srijedu je na zapadu Berlina, u četvrti Spandau, pronađena je bomba iz 1940-ih teška oko 100 kilograma, koja bi također trebala biti deaktivirana u petak te zbog toga morati biti evakuirano još 12.000 građana.

Zbog sigurnosti građana uspostavljen je sigurnosni pojas u radijusu od 500 metara oko mjesta pronalaska. U tijeku su pripreme i za evakuaciju i zaposlenih u okolnim zgradama.

Policija upozorava da će doći do ozbiljnih prometnih ograničenja u tom dijelu grada te apelira na građane da izbjegavaju područje i koriste obilazne pravce. Četvrt Mitte, popularna među turistima, dom je mnogih muzeja i atrakcija. Gradske vlasti otvorile su sklonište za evakuirane u zgradi vijećnice, a drugo sklonište će biti organizirano u obližnjoj školi, priopćila je vatrogasna služba.

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

"Ovo je nepodnošljivo"

"Samo želimo spavati, ovo je nepodnošljivo", rekao je jedan otac držeći u rukama usnulo dijete, piše Tagesspiegel, dok je srugi zaposlenik gradske uprave pokušao umiriti građane porukom da će biti doma već za doručak.

Nakon što evakuacija završi, policija će uz pomoć forenzičara procijeniti hoće li i kada bomba biti deaktivirana. S obzirom na to da je bomba pronađena četiri metra pod vodom, a njezino stanje nije poznato, policija upozorava da će posao biti izuzetno složen. "Najvjerojatnije će je trebati deaktivirati brzo i na licu mjesta", rekao je glasnogovornik berlinske policije.

Pronalaženje eksplozivnih ostataka iz Drugog svjetskog rata u Njemačkoj nije rijetkost, naime, gotovo svakodnevno tijekom građevinskih radova na cestama, mostovima ili optičkim kablovima "izrone" neeksplodirane bombe. Samo u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija tijekom 2024. deaktivirano ih je oko 1600, podsjeća Deutsche Welle.

Ova je bomba otkrivena tijekom rutinskog istraživačkog rada stručnjaka za uklanjanje eksploziva u blizini brane Mühlendamm, priopćila je vatrogasna služba. Odmah je ograđeno područje, zaustavljen je riječni promet, a očekuju se i poremećaji u javnom prijevozu i cestovnom prometu.

Nije isključeno da će se život u pogođenom dijelu grada normalizirati tek za nekoliko dana. Početkom godine Köln je morao evakuirati više od 20.000 ljudi nakon što su na jednom gradilištu otkrivene tri bombe iz 1940-ih.