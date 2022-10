Eksplozija u rudniku ugljena u Turskoj odnijela je 41 život. Iz ralja sigurne smrti ipak se uspjelo izvući više od 50 osoba i to zahvaljujući hrabrosti kolega i neumornih spasilaca. Akciju spašavanja komentirao je i pročelnik HGSS-a Marko Rakovac.

Više od 50 rudara proživjelo je noć iz pakla. Spasili su živu glavu iz urušenog rudnika na sjeveru Turske.

"Nisam mogao ništa vidjeti, sve je bilo prekriveno prašinom i dimom. Ne znam što se dogodilo, nisam ništa vidio. Dim i mrak, nije se vidjelo", rekao je jedan rudar.

U trenutku eksplozije pod zemljom je bilo 110 ljudi. Eksplozija je ugasila 41 život, a 11 osoba je u bolnici.

"Vidjeli smo užasne prizore, to se ne može ni opisati. Jako je tužno. Svi su moji prijatelji, prijatelji s kojima vikendom jedem i pijem. Svi su imali snove. Svi su imali obitelji", rekao je turski rudar.

Rudari i spasilačke službe neumorno su radili cijelu noć i iznijeli su sve poginule.

Zahtjevno spašavanje

Zahtjevnost ovakvih izvlačenja za Dnevnik Nove TV komentirao je Marko Rakovac, pročelnik Komisije za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja.

"Takva izvlačenja su prilično zahtjevna jer postoji opasnost da dođe do ponovnih urušavanja. Ona često ne budu tehnički zahtjevna iz perspektive nekih velikih vertikala ili slično, iako takvi rudnici često imaju nekoliko rastera, nekoliko etaža, i unutar tih etaža potrebno je postaviti potpornje da se to ne bi dodatno urušavalo", objasnio je.

"Postoji velika opasnost da se ne može doći do njih jer je to urušeno i onda se često dogodi da mogu do njih pristupati s drugih mjesta, tj. da s površine krenu bušiti i prokapavati mjesta da dođu do unesrećenih osoba", dodao je Rakovac.

Državni vrh na mjestu nesreće

Obitelji nisu gubile nadu do posljednjeg trenutka, no jutro je mnogima donijelo loše vijesti.

"Čuli smo za nesreću i došli u Amasru oko 19:30. Toliko je prošlo, još ne možemo kući, a ne možemo ni na sprovod", rekao je Osman Ozer, otac poginulog rudara.

Prve naznake upućuju na to da je eksploziju rudnika ugljena vjerojatno izazvao plin metan. Na mjesto nesreće stigao je turski državni vrh.

"Kako je došlo do eksplozije, te ima li odgovornih, utvrdit ćemo pravnim istragama. Te istrage su već pokrenute", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.

