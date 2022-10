Traje spašavanje rudara zarobljenih nakon eksplozije u rudniku u pokrajini Bartin, na sjeveru Tuske.

Ekplozija u rudniku ugljena u sjevernoj turskoj pokrajini Bartin, dogodila se oko 18:15, na oko 300 metara dubine.

Turski CNN javlja kako je na mjesto događaja upućen velik broj ekipa hitne pomoći. Reuters piše kako je pod zemljom ostalo zarobljeno 49 ljudi.

U eksploziji, za koju se vjeruje da ju je izazvao transformator, ostalo je zarobljeno 49 radnika, rekao je guverner Nurtac Arslan.

"Trenutno se nalaze 44 osobe na 300 metara dubine ispod ulaza u rudnik i pet ljudi na 350 metara", rekao je Arslan, a prenosi državna agencija Anadolu.

Osam ljudi uspjelo je napustiti rudnik.

