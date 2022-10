Rijetki znakovi prosvjeda pojavili su se u četvrtak u Pekingu i to samo nekoliko dana uoči kongresa Komunističke partije Kine. No, tamošnje vlasti ubrzo su ušutkale prosvjed i cenzurirale raspravu o njemu.

Naime, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videozapisi transparenata postavljenih na jednom nadvožnjaku u glavnom gradu Kine. Natpisi na transparentima mahom su pozivali na bojkot aktualnog predsjednika Xi Jinpinga.

"Želimo hranu, a ne PCR testove. Želimo slobodu, a ne zatvaranja. Želimo poštovanje, a ne laži. Želimo reformu, a ne kulturnu revoluciju. Želimo glas, a ne vođu. Želimo biti građani, a ne robovi", pisalo je na jednom transparentu dok je drugi pozivao na bojkot škola, štrajkove i smjenu predsjednika Xi Jinpinga, piše The Guardian.

A banner against Xi Jinping is raised at Sitong Bridge, Haidian District, Beijing.

Admire the courage of this man, but when the giant ship sank, the screams of the passengers were only the meaning of tragedy.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/tMt4spulZR