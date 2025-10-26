Fotografije spašavanja djece iz gorućeg vrtića ganule svijet: "U očima im je bio užas"

Fotografija Oleksandra Volobueva, general-bojnika iz ukrajinske Službe civilne zaštite, obišla je svijet. Na njoj nosi dijete zamotano u kaput, iz kojeg vire dvije male ružičaste cipelice. Snimljena je neposredno nakon što je ruski dron pogodio dječji vrtić u Harkivu, iza sebe ostavivši ruševine i dim.

U trenutku napada u zgradi je bilo 48 djece. Srećom, zahvaljujući pravovremenom upozorenju na zračni napad, svi su se sklonili u podrum.

"Dobili smo poziv da je došlo do napada na vrtić. I, naravno, znajući da će tamo biti djece, krenuli smo tjeskobno", ispričao je Volobuev. Nije ni slutio da će do kraja tog dana, nakon što je odnio tu djevojčicu na sigurno, biti proglašen nacionalnim herojem.

Ruski napad na vrtić u Harkivu Foto: Telegram/DSNS Ukraine

Malo je fotografija koje bolje sažimaju rastući utjecaj ruske invazije na svakodnevni život, pri čemu najranjiviji u Ukrajini sada snose najveći teret, uključujući djecu, prenosi BBC.

Još nije otkriveno je li vrtić, smješten u harkivskom okrugu Kholodnohirsky, koji je pogodila bespilotna letjelica Shahed, bio ciljana meta. Rusija je redovito negirala ciljanje stambenih područja, ali karte grada ne pokazuju očite vojne ciljeve u neposrednoj blizini vrtića, a ukrajinska vlada je o tome svakako govorila kao o namjernom napadu.

Ruski napad na Kijev Foto: Afp

"Nema opravdanja za napad na vrtić, niti ga ikada može biti", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski ubrzo nakon napada. "Očito je da Rusija postaje sve drskija."

Još jedan pripadnik službe, Fedir Uhnenko, koji inače radi kao glasnogovornik, pomogao je u izvlačenju mališana.

Ruski napad na vrtić u Harkivu Foto: Telegram/DSNS Ukraine

"Dogodila se ogromna eksplozija i u njihovim očima bio je užas. Kad smo izašli iz zgrade, auto je bio u plamenu. Naši dečki su ga gasili. I, znate, iznenadilo me što dijete nije plakalo. U njegovim očima se sigurno vidio strah. Rekao sam mu da se čvrsto uhvati", ispričao je Uhnenko.

Djeca su prevezena na hitni prijemni punkt u sigurnoj zoni, nekoliko stotina metara od vrtića. U udaru je poginula jedna odrasla osoba koja je radila u blizini, a devetero drugih je ranjeno, jedna s teškim opeklinama, a druga traumatskom amputacijom noge.

U Ukrajini vjeruju da se Rusija okrenula civilnim ciljevima u očaju zbog svoje nemogućnosti da ostvari značajne dobitke na bojnom polju. Dan nakon napada na vrtić, jedan od takozvanih "dvostrukih udara" ubio je vatrogasca i ranio petero njegovih kolega u selu nedaleko od Harkiva.