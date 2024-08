Helikopter se srušio na krov hotela u popularnom turističkom gradu Cairnsu na sjeveru Australije, pri čemu je poginuo pilot, a stotine gostiju su evakuirane, priopćile su vlasti u ponedjeljak.



Hitne službe pozvane su oko dva sata ujutro u ponedjeljak po lokalnom vremenu nakon što je dvomotorni helikopter udario u krov hotela, izazvavši požar na vrhu zgrade zbog čega je pokrenuta evakuacija, navela je policija države Queensland u priopćenju.

The fire after the helicopter crashed on the roof of Double Tree Hotel in Cairns. A friend was staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc