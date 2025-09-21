Trump zaprijetio: "DOGODIT ĆE SE LOŠE STVARI"

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će se Afganistanu dogoditi "loše stvari" ako ne vrati kontrolu nad zračnom bazom Bagram Sjedinjenim Državama te odbio isključiti slanje trupa da je ponovno zauzmu.

"Ako Afganistan ne vrati zračnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE LOŠE STVARI", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Donald Trump je u četvrtak rekao da su Sjedinjene Države nastojale ponovno preuzeti kontrolu nad bazom koju su koristile američke snage nakon napada 11. rujna 2001. Novinarima je u petak rekao da o tome razgovara s Afganistanom.

Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine islamistički talibanski pokret preuzeo je vlast u zemlji, svrgnuvši vladu koju je podržavao SAD te preuzeo američke baze.

Afganistanski dužnosnici izrazili su protivljenje ponovnom oživljavanju američke prisutnosti.

Sadašnji i bivši američki dužnosnici privatno upozoravaju da bi ponovno zauzimanje zračne baze Bagram u Afganistanu moglo izgledati kao ponovna invazija na zemlju, što bi zahtijevalo više od 10.000 vojnika, kao i raspoređivanje napredne protuzračne obrane.

Trump, koji je prethodno rekao da želi da Sjedinjene Države steknu teritorije i lokacije od Panamskog kanala do Grenlanda, godinama se činio usredotočenim na Bagram.

Na pitanje u subotu hoće li poslati američke trupe da ponovno zauzmu bazu, Trump je odbio dati izravan odgovor, rekavši: "Nećemo o tome razgovarati".

"Sada razgovaramo s Afganistanom i želimo ga natrag, i želimo ga uskoro natrag, odmah. A ako to ne učine - ako to ne učine, saznat ćete što ću učiniti", rekao je novinarima u Bijeloj kući.

Velika zračna luka bila je glavna baza američkih snaga u Afganistanu tijekom dva desetljeća rata koji su uslijedili nakon napada Al Kaide 11. rujna 2001. u New Yorku i Washingtonu.

Baza je nekada imala restorane brze hrane poput Burger Kinga i Pizza Huta koji su opskrbljivali američke trupe, kao i trgovine koje su prodavale sve, od elektronike do afganistanskih tepiha. U sklopu zračne luke bio je i masivni zatvorski kompleks.

Stručnjaci kažu da bi u početku bilo teško osigurati veliku zračnu bazu i da bi za njezino upravljanje i zaštitu bila potrebna ogromna radna snaga.

Čak i ako bi talibani prihvatili ponovnu američku okupaciju Bagrama nakon pregovora, trebalo bi ga braniti od niza prijetnji, poput militanata Islamske države i Al Kaide unutar Afganistana.

Također bi mogao biti ranjiv na naprednu raketnu prijetnju iz Irana, koji je u lipnju napao veliku američku zračnu bazu u Kataru nakon što su Sjedinjene Države napale iranske nuklearne lokacije.