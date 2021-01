Joe Biden u srijedu je prisegnuo kao 46. američki predsjednik. Marijana Grbeša Zenzerović profesorica s Fakultet političkih znanosti u Zagrebu i stručnjak za sigurnost Gordan Akrap analizirali su inauguracijski govor, prve Bidenove poteze i Trumpovo moguće osnivanje stranke.

Biden je tradicionalno prisegnuo na Kapitolu koji je prije dva tjedna bio poprište nemira u kojem su pobornici njegovog prethodnika upali u sjedište američke demokracije i tjedan dana pošto je Donald Trump po drugi put opozvan u donjem domu Kongresa.

Marijana Grbeša Zenzerović profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i stručnjak za sigurnost Gordan Akrap analizirali su inauguracijski govor, ceremoniju inauguracije, ali i prve Bidenove poteze.

"Govor je bio odličan. Biden je rekao sve što je trebao reći, on sam je bio odličan. Bio je malo ljut, onoliko koliko treba i pitao se kako se Amerika dovela do ovoga i tražio je od politike i ljudi da se od toga izvuku. Koristio je riječi kao što je ozdravljenje i izlazak iz situacije. Pozvao je na ujedninjenje", kazala je profesorica.

Akrap ne očekuje da će tijekom večeri biti incidenata i nereda, jer je, kaže, diplomacija odradila svoje za danas. "Uvijek se dogodi da pojedinac probije mjere", kaže Akrap.

Profesorica Grbeša Zenzerović smatra da će Bidenovi prvi potezi ići u smjeru ujedinjenja. "Ići će u smjeru povratka Amerike međunarodnoj politici, povratak sporazumima, doći će do poništenja nekih Trumpovih odluka. Vratit će Ameriku tamo gdje je Amerika bila nakon Obaminog mandata", kazala je.

Trumpu je na oproštajni govor došla tek nekolicina pristaša. Akrap smatra kako je Trump posljedica, a ne uzrok. "Ovaj desni radikalni pokret će vjerojatno iznjedriti neko drugo ime i sada je to pitanje Republikanaca mogu li naći nekog umjerenog konzervativnog političara koji će stabilizirati političku situaciju", kazao je Akrap.

Nakon inauguracije nije bilo zajedničkog obilaska Bijele kuće, Trumpovi nisu bili na inauguraciji i Trump se baš potrudio prekršiti tradiciju staru 150 godina.

"Cijeli Trumpov mandat je bio osebujan i on je sam u svom govoru rekao da su oni bili neobična administracija, tako da njegov odlazak nimalo ne čudi. Da je smogao snage da to odradi, povratio bi neke simpatije, ali nije imao snage za to, očigledno. Završio je u svom stilu. Došao je kao buntovnik, otišao kao buntovnik", kazala je profesorica.

Neuspio eksperiment

Trumpa se čuva doživotno i tu će beneficiju imati do kraja života. Marijana Grbeša Zenzerović smatra kako je sada glavno pitanje kako će se republikanci kao glasači postaviti prema cijeloj situaciji. "60 posto republikanaca i dalje misli da je Trump pokraden i da su izbori ukradeni, to je jako visok postotak. Trump ima popriličnu podršku u svojoj stranci, no pitanje je da li će ta karizma ostati dalje", kazala je.

Akrap ne misli da se on može vratiti u politiku. "Pitanje je gdje će se vratiti. Republikanci neće biti skloni nastavku njegove politike", uvjeren je Akrap.

"Bitno je osvijestiti da su republikanci izgubili sve za Trumpovog mandata i Senat i Kongres i predsjednika. Ipak je taj politički eksperiment za republikansku stranku neuspio", kazala je profesorica. Akrap smatra da Trumpu treba vratiti Twitter profil.

