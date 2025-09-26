Hamas odbacuje kritike i apele za mir Palestinaca iz Gaze: "Znamo da ljudi pate, ali kriv je Izrael“

U opsežnom intervjuu u Dohi, dva tjedna nakon što je preživio izraelski zračni napad na kompleks Hamasa u glavnom gradu Katra, Ghazi Hamad istaknuo je rastuću međunarodnu osudu izraelske ofenzive u Gazi i niz zemalja koje su priznale palestinsku državnost. Nije se ispričavao zbog posljedica za palestinske civile u Gazi, koji su podnijeli najveći teret neumoljivih izraelskih napada na Gazu.

Na pitanje o Hamasovu napadu 7. listopada 2023. Hamad je podsjetio na to da povijest izraelsko-palestinskih sukoba, ratova i pokolja nije započela tog dana.

"Znate li koja je sada korist od 7. listopada? Ako pogledate jučerašnju Opću skupštinu (Ujedinjenih naroda), kada je oko 194 ljudi otvorilo oči i pogledalo u zvjerstvo, u brutalnost Izraela i svih njih, oni su osudili Izrael. Čekali smo ovaj trenutak 77 godina", rekao je.

"Mislim da je ovo zlatni trenutak za svijet da promijeni povijest", dodao je.

Njegovi komentari uslijedili su istog dana kada je predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas osudio napad 7. listopada u govoru pred UN-om rekavši da Hamas neće imati nikakvu ulogu u palestinskoj državi, i to dan prije nego što bi se izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao obratiti skupštini.

Hamasovi militanti ubili su 1200 ljudi u Izraelu 7. listopada 2023. i uzeli više od 250 talaca u brutalnom napadu. To je izazvalo brutalnu odmazdu Izraela, za koju ministarstvo zdravstva Gaze tvrdi da je ubila više od 65 000 ljudi, većinom žena i djece.

Događaji od 7. listopada bili su nezapamćeni u izraelskoj povijesti, ali s obzirom na široko rasprostranjeno razaranje, glad i tako visok broj mrtvih i ranjenih u Gazi, vlada Benjamina Netanyahua suočila se s tvrdnjama da je njezin odgovor bio nesrazmjeran, čak i genocid.

Na pitanje CNN-a snosi li Hamas dio krivnje te jesu li napadi bili vrijedni tisuća poginulih u Gazi, visoki dužnosnik Hamasa odbio je prihvatiti i dio odgovornosti i rekao: "Znam da je cijena jako visoka, ali ponovno pitam, koja je opcija?"

Hamasovac ignorira gnjev iz Gaze

Posljednjih mjeseci neki u Gazi izrazili su svoj bijes prema Hamasu, optužujući skupinu da odbija završiti rat, ostavljajući ljude da pate bez hrane i vode.

Tijekom intervjua reporter je prikazao Hamadu snimku ljudi u Gazi na kojoj potiču Hamas da se odrekne vlasti. U jednoj snimci prikazanoj Hamadu jedan prosvjednik protiv Hamasa kaže: "Naša poruka Hamasu je: prestanite se kockati i riskirati s nama. Odvojeni ste od stvarnosti. Pogotovo jer se vodstvo Hamasa nalazi izvan Gaze. Neki ljudi kažu da su ubijali mesom naše djece dok su oni sjedili u hotelima."

Hamad je odbio pogledati snimku dulje od nekoliko sekundi, odgurnuo je iPad na kojem su snimke prikazane. Rekao je da zna da ljudi pate, ali za njihovo nezadovoljstvo okrivio je izraelsku agresiju.

"Znam, jesam, vidio sam", rekao je. "Znam da ljudi pate."

Hamas je brutalno odgovorio onima koji kritiziraju njegove postupke u Gazi.

U travnju su 22-godišnjeg Palestinca mučili i ubili militanti Hamasa nakon što je javno kritizirao skupinu i sudjelovao u rijetkim prosvjedima protiv Hamasa u Gazi, prema riječima njegove obitelji. U svibnju su Palestinci demonstrirali protiv Hamasa u sjevernoj Gazi, što se činilo kao najveći prosvjed protiv militantne skupine od njezinih napada na Izrael 7. listopada 2023.

Taoci kao ljudski štitovi

Izrael je u punom napadu na grad Gazu i nastoji u potpunosti zauzeti taj najveći grad u enklavi, rekao je da je on i dalje uporište Hamasa.

Izrael je više puta optuživao Hamas da koristi civile kao ljudske štitove, a poruka Hamasova vojnog krila, Brigada Al-Qassam, prije tjedan dana upozoravala je na to da su preostali taoci u gradu Gazi "raspoređeni po četvrtima grada Gaze", što ih zapravo dovodi u istu situaciju kao i palestinske civile.

"Nećemo biti zabrinuti za njihove živote sve dok Netanyahu odlučuje da ih ubije", stoji u izjavi Brigada Al-Qassam.

Na pitanje koriste li se taoci kako bi se odvratila izraelska invazija, Hamad je negirao da Hamas koristi preostale taoce kao ljudski štit i inzistirao je da se sa svima njima postupa "prema islamskim načelima".

Neki od oslobođenih talaca izašli su izgladnjeli i mršavi, dok su drugi tvrdili da su u zatočeništvu bili seksualno zlostavljani, što su i Ujedinjeni narodi također istaknuli.

Hamad je odgovorio da "ne postoji niti jedan dokaz koji bi potvrdio da te stvari koristimo protiv ljudi".

"Naša je vodilja islam."

Na pitanje hoće li Hamas poslušati pozive da Crvenom križu odobri pristup taocima, Hamad je oklijevao, nazvao je situaciju na terenu "kompliciranom".

Preživio izraelski napad na Katar

Sjedeći u jarko osvijetljenoj dvorani s foteljama poredanim uz zid oko postera Jeruzalema, s uokvirenom fotografijom pokojnog političkog vođe Hamasa Ismaila Haniyeha, koji je ubijen u iranskoj prijestolnici Teheranu prošle godine, Hamad je rekao da je SAD jednako kriv kao i Izrael za napad na Katar 9. rujna, čiji je cilj bilo vodstvo Hamasa.

Hamad je bio među vođama skupine koje su bile meta tog napada. Svoje preživljavanje opisao je kao "čudo".

Izraelski napad dogodio se u vrijeme kada su dužnosnici Hamasa razmatrali američki prijedlog primirja. Napad je doveo do naglog prekida pregovora, rekao je Hamad.

"Zamrznuto", rekao je Hamad kada su ga pitali o trenutačnom statusu pregovora.

Dio krivnje leži na Sjedinjenim Državama, rekao je, sugerirajući da nisu djelovale u dobroj vjeri, već su umjesto toga izvršavale izraelske naredbe.

"To je problem s Amerikancima, ne mogu dokazati da su pošteni i neutralni posrednici", rekao je.

Izraelski uvjeti za okončanje rata su jasni: vratiti taoce, žive i mrtve, i uništiti Hamas u zamjenu za prekid vatre kojim bi se započeli pregovori.

Većina međunarodne zajednice, iako pojačava pritisak na Izrael da prestane s napadima, također je jednako jasna da se Hamas mora odmah razoružati. Hamadovi komentari naglasili su koliko je taj zahtjev daleko od namjera skupine.

"(Naoružano krilo) Hamasa je legitimno i legalno oružje koje se stalno koristi protiv okupacije", rekao je.

Ako se uspostavi palestinska država, rekao je, Hamasovo oružje bit će usmjereno palestinskoj vojsci.

"Ali ne biste mogli isključiti Hamas iz palestinskih pitanja i palestinske situacije jer Hamas igra pozitivnu ulogu", rekao je.

"Nikada se nećemo predati. Nikada se nećemo predati."