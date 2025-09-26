Obavijesti Foto Video Pretražite
"NEMAMO ALTERNATIVE"

Hamas odbacuje kritike i apele za mir Palestinaca iz Gaze: "Znamo da ljudi pate, ali kriv je Izrael“

Piše D. Z., 26. rujna 2025. @ 11:20 komentari
Patnja djece u Gazi i glasnogovornik Hamasa Ghazi Hamad
Patnja djece u Gazi i glasnogovornik Hamasa Ghazi Hamad Foto: YouTube Screenshot
Glasnogovornik Hamasa, Ghazi Hamad, nije želio gledati snimke Palestinaca iz Gaze koji šalju ljutite poruke svojem vodstvu koje ne dijeli njihovu sudbinu u enklavi, nego je u Katru.
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
Zanimljivo
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novaca
velika ispovijest
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novca
Vukovar 91 posjetio Dražena Pernara na putu do Varaždina
"Dragi Dražene..."
FOTO Vukovarci oduševili Hrvatsku! Zaustavili bus i napravili gestu koja se pamti
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
MasterChef: Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
POTRAGA SE NASTAVLJA
Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
Skrivena sudbina: Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
SKRIVENA SUDBINA
Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Ovo još niste probali
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Ponuda crnih gležnjača u trgovinama za jesen 2025.
MODNI KLASIK
Ravne i na petu: 15 modela gležnjača koje se uvijek isplati dodati u ormar
