FOTO Oskrnavljen spomenik žrtvama holokausta: "Sramotan čin"

Spomenik žrtvama holokausta u francuskom gradu Lyonu oskrnavljen je, potvrdili su lokalni dužnosnici, oštro osudivši čin u klimi sve veće zabrinutosti zbog porasta antisemitizma u Francuskoj.

Na crnom mramornom spomen-stupu urezane su riječi "slobodna Gaza", prema fotografiji koju je na društvenim mrežama podijelio Yonathan Arfi, predsjednik CRIF-a, krovne organizacije židovskih institucija u Francuskoj.

Arfi je incident u subotu navečer opisao kao "odvratan", dok su se oglasili i gradonačelnik Lyona Gregory Doucet te prefektica regije Rhone, Fabienne Buccio.

U objavi na X-u, Buccio je poručila da ništa ne može opravdati "sramotan čin“ te izrazila podršku židovskoj zajednici. Doucet je poručio da je riječ o "nepodnošljivom činu" te je dodao da će počinitelji biti pronađeni i procesuirani.

Broj zločina iz mržnje u Francuskoj raste, uključujući i niz istaknutih antisemitskih incidenata. Ranije ove godine, pet židovskih institucija u Parizu bilo je išarano zelenom bojom.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je optužio francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da potiče antisemitizam svojim pozivom na međunarodno priznanje palestinske države, prenosi Jerusalem Post.

Macron je javno osudio antisemitizam te pojačao sigurnosne mjere za zaštitu sinagoga i drugih židovskih centara, kao odgovor na porast antisemitskih incidenata povezanih s ratom u Gazi.