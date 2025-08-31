FOTO Oskrnavljen spomenik žrtvama holokausta: "Sramotan čin"

Na crnom mramornom spomen-stupu urezane su riječi "slobodna Gaza", prema fotografiji koju je na društvenim mrežama podijelio Yonathan Arfi, predsjednik CRIF-a, krovne organizacije židovskih institucija u Francuskoj.
Arfi je incident u subotu navečer opisao kao "odvratan", dok su se oglasili i gradonačelnik Lyona Gregory Doucet te prefektica regije Rhone, Fabienne Buccio.
U objavi na X-u, Buccio je poručila da ništa ne može opravdati "sramotan čin“ te izrazila podršku židovskoj zajednici. Doucet je poručio da je riječ o "nepodnošljivom činu" te je dodao da će počinitelji biti pronađeni i procesuirani.
Broj zločina iz mržnje u Francuskoj raste, uključujući i niz istaknutih antisemitskih incidenata. Ranije ove godine, pet židovskih institucija u Parizu bilo je išarano zelenom bojom.