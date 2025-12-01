Pljušte uvrede zbog fotografije koja se proširila internetom, Aci Lukasu zabranjen nastup: "Kad mogu ubijati, mogu i lagati"

U susjedstvu se vode žestoke rasprave potaknute objavom fotografije na kojoj su nekadašnji zapovjednik Armije BiH iz Srebrenice Naser Orić i srpski pjevač Aca Lukas.

Sve se pretvorilo u političku raspravu u koju se uključio i predsjednik SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i sam Orić.

Fotografija je snimljena u neformalnoj atmosferi tijekom večeri na kojoj su nastupali Aca Lukas i pjevač Šerif Konjević, piše Kurir.rs. Tijekom večeri za istim se stolom navodno smjenjivalo više ljudi. Fotografiju je na društvenoj mreži podijelio Orić.

Koji ne vjeruju u onu fotografiju Lukasa i Nasera evo i video.

Šerif pjeva, Lukas donosi Zikr a Naser cigaru kadi pored Lukasa pic.twitter.com/rcuRaBxdSM — Krofi (@undfikro) November 30, 2025

Kada se počela širiti internetom, reagirao je Saša Mirković, producent Ace Lukasa. Rekao je da se pjevač rado fotografira sa svim svojim obožavateljima, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili političku pripadnost. Dodao je i da se pjevač ne bavi politikom te da se njih dvojica ni ne poznaju.

I Aca Lukas potvrdio je da se te večeri fotografirao s velikim brojem ljudi te da se ne može sjetiti svakoga pojedinačno.

No, bez obzira na to, Milorad Dodik oštro je reagirao. Na svom profilu na X-u je napisao da je Lukas "izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj" nakon što je snimljen u društvu Nasera Orića. Dodao je i da je Orić sa svojim postrojbama počinio "monstruozne zločine" nad Srbima u Srebrenici i Bratuncu, dodajući da je ova fotografija "duboko povrijedila potomke žrtava i srpski narod".

Аца Лукас је дубоко повриједио све нас у Републици Српској дружећи се с Насером Орићем.

Злочини које су Насер Орић и његови војници починили над српским народом на подручју Сребренице и Братунца су били монструозни и зато је Лукас фотографишући се с њим дубоко повриједио потомке… — Милорад Додик (@MiloradDodik) November 30, 2025

Dodik je istaknuo i da Aca Lukas zbog toga ne može nastupati na otvaranju zimske sezone na Jahorini, a ubrzo je potvrđeno da je njegov nastup ondje otkazan.

Nakon Dodikovih optužbi Lukas je rekao kako mu Dodikova podrška nikada nije bila potrebna: "Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju je, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsjednik jedne partije."

Nije trebalo čekati dugo, a u raspravu se uključio i Naser Orić. U izjavi za Klix.ba poručio je kako Dodik ne može biti veći Srbin od drugih te da nije korektno da se otkazuje koncert samo zato što se Lukas slučajno zatekao u istom društvu kao i on.

"Sad ispada da je Dodik najveći Srbin, a manji su svi oni koji se druže s Naserom Orićem. A kada je njemu trebalo da se pomaže, onda mu je Naser dobar. Neka srpski narod zna da je i on tražio pomoć od mene", rekao je Orić i istaknuo da je odavno oslobođen svih optužbi i da nikamo ne bježi.

Na to je stigao i Dodikov odgovor: "Koji lažov. Nikad u životu nisam sreo niti sam zvao, Orića. Ali to su takvi zlikovci, kad mogu ubijati, mogu i lagati".