Hibridni rat

FOTO Šok na granici EU-a: Otkriveni tajni ruski tuneli koji vode u Europu

Piše A. L., 25. veljače 2026. @ 11:01 komentari
Pozemni tunel
Pozemni tunel Foto: Screenshoot/X
Prema navodima poljske granične straže, tijekom 2025. godine otkrivena su ukupno četiri tunela ispod granice s Bjelorusijom.
  Indira Levak
    ''izdržat ću dok budem mogla''

    Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
  Flensburg
    Strašno

    Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
  Dragoljub Kunarac
    ZLOČIN U FOČI

    Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
