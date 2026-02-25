FOTO Šok na granici EU-a: Otkriveni tajni ruski tuneli koji vode u Europu

Rusija, prema navodima poljskih dužnosnika, šalje migrante kroz podzemne tunele iz Bjelorusije u Europsku uniju kao dio šireg hibridnog rata protiv Zapada. Bjelorusija, bliska saveznica Kremlja na čelu s dugogodišnjim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, navodno je angažirala stručnjake s Bliskog istoka s visokom razinom stručnosti za projektiranje i izgradnju tunela.

Nova taktika predstavlja eskalaciju pritiska na istočnu granicu EU-a, preko koje je Minsk posljednjih godina pokušao prebaciti desetke tisuća migranata u Poljsku. Poljski dužnosnici tvrde da su osobe uključene u projektiranje i kopanje tunela imale napredno tehničko znanje, iako zasad nije moguće sa sigurnošću utvrditi koje su skupine sudjelovale. Kao potencijalni akteri spominju se kurdske milicije, Islamska država te skupine povezane s Iranom, objavio je The Telegraph pozivajući se na izvore u Poljskoj.

Prema navodima poljske granične straže, tijekom 2025. godine otkrivena su ukupno četiri tunela ispod granice s Bjelorusijom.

"Pripadnici Podlaskog odjela granične straže otkrili su četiri tunela ispod granice, svi su pronađeni ove godine", izjavila je potpukovnica Katarzyna Zdanowicz. Dodala je da kombinacija fizičkih barijera i elektroničkog nadzora, uključujući termovizijske kamere i sustave detekcije, omogućuje brzo reagiranje čak i na podzemne pokušaje prelaska granice, piše Telegraph.

Jedan od najvećih tunela otkriven je sredinom prosinca u blizini sela Narewka na istoku Poljske. Prema poljskim vlastima, koristilo ga je oko 180 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, a većina ih je uhićena nakon izlaska na poljsku stranu. Tunel je bio visok oko 1,5 metara, s ulazom skrivenim u šumi na bjeloruskoj strani. Protezao se oko 50 metara unutar Bjelorusije i dodatnih 10 metara na teritoriju Poljske. Objavljene snimke prikazuju usku konstrukciju ojačanu betonskim potpornjima kako bi se spriječilo urušavanje.

Vojni stručnjaci navode da su za složene podzemne sustave takve vrste dosad bile poznate skupine poput Hamasa u pojasu Gaze, Hezbollaha u Libanonu te pojedine frakcije u Kurdistanu, a moguće i Islamska država. Američka vojna povjesničarka i strateginja dr. Lynette Nusbacher izjavila je da je vjerojatno kako bi iza takvog projekta mogle stajati skupine koje podržava Iran, podsjetivši na opsežne mreže tunela u južnom Libanonu i Gazi. Slično je ocijenio i bivši inženjer britanske vojske Rob Campbell, koji smatra da bi tehničko znanje moglo dolaziti iz redova Hamasa ili Palestinskog islamskog džihada. Bivša izraelska obavještajna pukovnica Sarit Zehavi upozorila je, međutim, da takve sposobnosti ne posjeduju isključivo iranski saveznici, već i druge oružane skupine na Bliskom istoku.

Poljski dužnosnik Marcin Kierwiński ranije je izjavio da su neki od kopača tunela navodno došli iz Kurdistana, ali je naglasio da Varšava odgovornost primarno pripisuje bjeloruskom režimu.

Migracijski pritisak na istočnu granicu EU-a traje godinama. I prije ruske invazije na Ukrajinu 2022., Bjelorusija je služila kao tranzitna točka za tisuće migranata koji su pokušavali prijeći u Poljsku, što je potaknulo Varšavu na izgradnju 200 kilometara duge ograde opremljene s oko 300 nadzornih kamera. Nakon početka rata u Ukrajini, Rusija je, prema zapadnim dužnosnicima, pojačala niz hibridnih aktivnosti, uključujući sabotaže, napade dronovima i pokušaje destabilizacije europskih država koje podupiru Kijev.

U sklopu tih aktivnosti, Bjelorusija je, prema tvrdnjama Poljske, slala i balone s krijumčarenom robom prema susjednim državama NATO-a kako bi testirala protuzračnu obranu i izazvala poremećaje u zračnom prometu. Iako su takve aktivnosti isprva bile usmjerene prema Litvi, poljski dužnosnici tvrde da se posljednjih mjeseci sve češće bilježe i na njihovom teritoriju.

Što se tiče tunela, poljske vlasti tvrde da su sposobne otkriti i onesposobiti takve prolaze. No istodobno upozoravaju da bi se, svaki put kada se zatvori jedan kanal krijumčarenja, mogao pojaviti novi. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Czesław Mroczek izjavio je kako pojava tunela pokazuje da su poljske granične mjere postale toliko učinkovite da su organizatori morali potražiti specijalizirano znanje iz inozemstva.

"Iskopavanjem ovih tunela naša je učinkovitost u zaustavljanju migracija toliko visoka da je odlučeno dovesti stručnjake s Bliskog istoka", rekao je Mroczek u intervjuu za poljski radio.