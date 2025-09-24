FOTO "Najbolji prijatelji zauvijek": U glavnom gradu osvanuo kontroverzni kip Trumpa i Epsteina, reagirala i Bijela kuća

Kip američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina kako se drže za ruke pojavio se na National Mallu u Washingtonu.

Privremeni kip pod nazivom Best Friends Forever (eng. zauvijek najbolji prijatelji) ostat će na prostoru National Malla do nedjelje navečer, zahvaljujući dozvoli koju je izdala Nacionalna uprava za parkove.

"Slavimo dugotrajnu vezu između predsjednika Donalda J. Trumpa i njegova 'najbližeg prijatelja' Jeffreyja Epsteina", stoji na ploči na dnu instalacije.

Autor kipa je nepoznat, a ovo djelo je najnovije u nizu anonimnih instalacija u Washingtonu koje kritiziraju američkog predsjednika.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je da "liberali slobodno mogu trošiti svoj novac kako žele". "Ali nije vijest da je Epstein poznavao Donalda Trumpa, jer ga je Donald Trump izbacio iz svog kluba jer je bio jeziv", dodala je Jackson.

Američki predsjednik nedavno je izjavio da je prekinuo veze s diskreditiranim financijerom jer je "krao" mlade žene koje su radile u spa centru njegova resorta Mar-a-Lago, javlja Euronews.

Ranije ovog mjeseca demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili su seksualno sugestivno pismo Jeffreyju Epsteinu koje je navodno potpisao Trump.

Pismo je uključeno u album za 50. rođendan koji je 2003. sastavljen za Epsteina. Trump je izjavio da on nije pisao pismo ni izrađivao crtež ženskog tijela koji okružuje tekst.

Trumpova administracija i dalje se suočava s rastućim pozivima da objavi više informacija o vladinoj istrazi seksualnog trgovanja Epsteinom, no do sada to nije učinila.

Galerija 1 1 1 1