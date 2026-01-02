Galerija 5 5 5 5

Na Jadranu postoji posebna vrsta luksuza koji se osjeti kroz jutarnju kavu u mirnoj uvali, slani zrak i osjećaj slobode dok se obala polako gubi iza krme. Upravo iz te filozofije nastaju plovila tvrtke Grginić Jahte d.o.o., domaćeg proizvođača koji već desetljećima oblikuje nautička iskustva uz brendove Mirakul i Shark.

Njihova plovila nisu zamišljena samo kao prijevozna sredstva već kao produžetak životnog stila, bilo da se radi o obiteljskom krstarenju, aktivnom vikendu na moru ili diskretnom luksuzu jahte usidrene u ekskluzivnoj marini.

Mirakul 40 (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

Mirakul: kad se udobnost susretne s morem

Modeli Mirakul odavno su pronašli svoje mjesto među nautičarima koji žele više od jednodnevnog izleta. Mirakul 40 Hardtop oglašen na platformi Bijelo Jaje, posebno se ističe kao brod koji bez napora spaja sportski karakter s osjećajem pravog morskog doma. Prostrani interijer s tri kabine, dnevnim boravkom, kuhinjom i kupaonicom omogućuje višednevna krstarenja, dok je kokpit osmišljen kao središnje mjesto druženja: od jutarnje kave do večernjih zalazaka sunca.

Mirakul 40 (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

Detalji poput pomičnog tvrdog krova, sunčališta i garaže za pomoćni čamac ne djeluju razmetljivo, već kao odgovor na stvarne potrebe ljudi koji more poznaju i poštuju. Nije slučajno da se Mirakul 40 već godinama uspješno prodaje diljem svijeta, i privatnim vlasnicima i u luksuznom charteru.

Od uvale do uvale: Plovila stvorena za opuštena krstarenja i spontane izlete (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

S druge strane, Mirakul 30 Hardtop, također oglašen na platformi Bijelo Jaje, pokazuje da manji brod ne znači i manje mogućnosti. Taj model već je godinama jedan od favorita za obiteljska krstarenja, ali i kao charter za goste koji žele pouzdano, udobno i dobro organizirano plovilo. Dvije kabine, pametno iskorišten prostor i naglasak na praktičnost čine ga idealnim izborom za one koji žele nekoliko dana provesti na moru bez žurbe.

Ako Mirakul priča priču o udobnosti, Shark je njezina adrenalinska strana. Ovi luksuzni RIB-ovi opravdavaju svoje ime već pri prvom susretu: snažni, brzi i vizualno upečatljivi, stvoreni za kretanje.

Od uvale do uvale: Plovila stvorena za opuštena krstarenja i spontane izlete (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

Shark 38, primjerak koji možete pronaći na platformi Bijelo Jaje, posebno je zanimljiv jer se lako prilagođava različitim ulogama. U jednoj verziji to je elegantno plovilo za dnevne izlete i druženja, u drugoj ozbiljan tender za jahte ili ekskluzivni brod za VIP transfere. Kabinska i hardtop izvedba nude dodatnu dozu komfora, taman dovoljno da i brzi bijeg na more preraste u višednevnu avanturu.

Shark 23 (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

Za one koji traže manji, ali jednako karakteran gumenjak tu je Shark 23, oglašen na Bijelom Jajetu. Kompaktan, okretan i jednostavan za korištenje, idealan je za dnevne izlete, sport i rekreaciju. To je onaj tip plovila koji se ne planira previše, samo se upali motor i krene.

Iskustvo koje se može doživjeti

Posebna prednost Grginić Jahti je to što njihova plovila nisu samo za gledanje na sajmovima. U Biogradu na Moru dostupna je charter-flota u kojoj se mogu isprobati gotovo svi modeli, od Mirakula do Sharka. Bilo da se radi o tjednom najmu, vikend-bijegu ili plovidbi sa skiperom, iskustvo na moru ovdje je u prvom planu. Dodatna prednost je mogućnost kupnje plovila kao investicije koja uspješno spaja užitak i isplativost. Plovilo ostaje u charter managementu, unutar charter-flote u Biogradu na Moru, čime vlasniku osigurava prihod kroz najam.

Mirakul 40 (Foto: GRGINIĆ JAHTE d.o.o.)

A za one koji more vole, ali cijene i mir kopna, tu su Villa Mirakul i Resort Mirakul – mjesta gdje se filozofija opuštenog luksuza nastavlja i izvan palube.

Mirakul i Shark ostaju vjerni ideji da je pravi luksuz u kvaliteti, osjećaju i slobodi kretanja. A more? Na kraju krajeva, ono je tu samo da sve to poveže.

Više fotografija i detalja možete potražiti na platformi Bijelo Jaje.