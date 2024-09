FOTO Golemo morsko čudovište isplivalo na obalu i užasnulo posjetitelje: Ovog ljeta viđeno je i u Puli

Golemo morsko čudovište, kako svjedoci opisuju divovsku ribu, nasukalo se na obali Oregona, a riječ je o Velikom bucnju. Fotografije goleme ribe preplavile su društvene mreže, a riječ je o trećem ovakvom slučaju od lipnja.

Seaside Aquarium objavio je na društvenim mrežama da se na obali nasukao Veliki bucanj (Mola mola) te da je riba mrtva već neko vrijeme. Bila je dugačka dva metra i iako izgledala golemo to nije najveći primjerak te vrste. One mogu narasti čak do tri metra te mogu dosegnuti težinu od 2.300 kilograma. Nije jasno što je ubilo veliku ribu, niti kako je završila na pijesku, rekli su stručnjaci.

Veliki bucanj je najveća riba koštunjača. Oceanska riba, pojavljuje se u Sredozemnom ali i u Jadranskom moru, a krajem svibnja ove godine to se dogodilo u Puli, gdje je uočeno to golemo stvorenje. Kako su tada stručnjaci objasnili na sjever Jadrana najčešće dolazi u potrazi za hranom - meduzama, zooplanktonom i beskralježnjacima. Preferira otvorene oceane, a naseljava i umjerene i tropske vode diljem svijeta. Boravi na dubini od 200 metara, piše Daily Mail.

Iako zbog veličine može djelovati zatrašujuće, ustvari je potpuno bezopasan.

