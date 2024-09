Obilne poplave zahvatile su u ponedjeljak Cannes, poplavljene su ulice, a bujice su nosile automobile, kontejnere, lomile drveća...

Nije bilo ozlijeđenih kao u poplavama u francuskoj jugoistočnoj regiji, gdje je 2015. najmanje 19 ljudi umrlo, a deseci tisuća su ostali bez struje.

In France,Heavy flood on the street(23.09.2024)🇫🇷



this morning torrential rain,the streets of Cannes turned into rivers.

In just one hour, over 50mm of rain fell, overwhelming the city's drainage system and flooding streets, homes, and businesses. 🚨 #Francja #Cannes pic.twitter.com/N0y69zliwp — BeeLady 🇨🇭 📍🌼🐝 (@BeeLady__) September 23, 2024

"Očekuje se da će se situacija ubrzo vratiti u normalu, a oluja se nastavlja kretati prema istoku", rekle su gradske vlasti.

In France, the streets of Cannes turned into rivers this morning following torrential rain 🌊👀pic.twitter.com/spe4KfdHL3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 23, 2024

Gradonačelnik David Lisnard izrazio je veliki nezadovoljstvo te je naglasio da će tražiti objašnjenje od vlasti jer je grad primio upozorenje vlade tek sat vremena nakon početka oluje. Potvrdio je kako je vrlo brzo uspostavljen krizni stožer te da hitne službe saniraju štetu na terenu.

De graves inondations frappent Cannes, en France.



Des cours d’eau transportent des voitures et des déchets dans les rues de la ville.



Les inondations dans de nombreux pays européens ont été provoquées par le cyclone Boris. pic.twitter.com/HelV5DQLeg — alain picard (@alapic974) September 23, 2024

Posljednjih tjedana poplave su poharale Europu te je najmanje 17 ljudi poginulo je u Rumunjskoj, Poljskoj, Češkoj i Austriji u najgorim poplavama koje su pogodile središnju Europu u posljednja dva desetljeća.

Cannes, south of France, this morning, home of the iconic film festival. Ive run out of words to adequately express how badly the media continues to fail us pic.twitter.com/21t5WJBmen — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) September 23, 2024

Pročitajte i ovo Odnesena na analizu Kupila čokoladicu i dala je djetetu, uslijedio je šok: "Uočili smo da se nešto iz nje razvlači"

Pročitajte i ovo Optužen dvojac Podignuta optužnica za ubojstvo malene Danke: "Svi i dalje krive mene"

Pročitajte i ovo Dao iskaz Progovorio vozač oklopnjaka srpske vojske koji je usmrtio troje djece, njihova oca i susjedu