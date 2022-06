Izrael i Europska unija potpisali su regionalnoj konferenciji za energetiku u Kairu sporazum o izvozu izraelskog zemnog plina u Europu

S Egiptom i Izraelom potpisan je Memorandum o razumijevanju, koji će Europskoj uniji (EU) osigurati značajnije količine izraelskog plina.



Dokument također predviđa ohrabrivanje europskih kompanija na sudjelovanje u izraelskim i egipatskim ponudama za istraživanja.

''Isporuke prirodnog plina iz Izraela do Egipta, ovdje ukapljivanje plina i onda prijevoz do Europske unije. Ovo je velik korak naprijed u energetskoj opskrbi Europe, ali i za Egipat kako bi postao regionalno energetsko središte'', istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je i u objavi na Twitteru istaknula da će sporazum pridonijeti energetskoj sigurnosti Europe.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.



This will contribute to our 🇪🇺 energy security.



And we are building infrastructure fit for renewables - the energy of the future. pic.twitter.com/GYFPXwFpsp