Život u idili zbog odrona postao horor - radovi najavljeni tek za ljeto: Probili alternativni put vlastitim sredstvima

Općina Žumberak na dva dijela presječena je već mjesec dana. Ogromni kameni blokovi zatrpali su državnu cestu koja dva sela, Hartje i Petričko selo povezuje s ostatkom svijeta.

Jedan od prvih koji je došao na mjesto odrona bio je Branko Novosel.

"Pola brda se srušilo da stablima, baš je jezivo bilo", opisuje Branko.

Mješane ljuti što se već mjesec dana ništa ne poduzima.

"Ovako nikada nije bilo kao što je ovo sada. Ne znam ja čemu ovo liči i tko je odgovoran za to ne znam. To je već davno trebalo biti sklonjeno. Ja sam cijeli život tu, ali takvo nešto nisam doživio. Recimo moja djeca dolaze za Uskrs kući, ali nemaju kuda. A dolaze tom cestom", kaže Stjepan Šinković iz mjesta Hartje.

Poziv: Stjepan Šinković Foto: Dnevnik Nove TV

"U Žumberak svi dođu samo po ljetu kada je prekrasno i stanu i snimaju.. Samo se svi dođu diviti. Lijepo je. Kada Žumberku treba nešto dati onda ništa...", razočarana je Dragica Delešimunović koja je prošlog ponedjeljka trebala doći na terapije u 35 kilometara udaljenom Jastrebarskom.

Poziv: Dragica Delešimunović Foto: Dnevnik Nove TV

"Sad to više nije 35 kilometara do Jastrebarskog, nego sad imam 100.... a nitko vas neće voziti sa svojim autom po makadamu", kaže.

Ne očekujte puno ni ako vam ovdje zatreba hitna pomoć.

"Nama alternativa nije predložena i u tom djelu nam je otežano obavljanje djelatnosti gore. Mi tu ne možemo biti u zlatom satu, unutar sat vremena je nemoguće to sve odraditi", objašnjava Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije.

Odron otvorio Pandorinu kutiju

Odron na državnoj cesti DC 546 otvorio je pandorinu kutiju problema.

"Tu su naravno nastali sada veliki problemi za lokalno stanovništvo i sa jedne i sa druge strane. Otežana je komunikacija. Dakle, više imali smo i javni prijevoz na ovom području. On također sada više nije radi..."; kaže načelnik Općine Žumberak Zdenko Šiljak.

Mještani kažu da je voda došla do grla, a život u idiličnom kraju pretvorio se u horor.

Poziv: Josip Petretić Foto: Dnevnik Nove TV

"Primoran sam ostaviti auto kilometar dalje i cijelo vrijeme cestom moram ići pješke da bi došao i prošao ovaj odron i da bi došao do kuće", kaže Filip Peretić iz Petričkog sela.

Uobičajene stvari koje su nam svima nadohvat ruke za Žumberčane postale su nedostižne. Ne mogu ni do trgovine bez automobila.

Poziv: Žumberak - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Vozači kombija slušaju njihove vapaje.

"Ne bi vjerovali, oni plaču, jednostavno plaču. Mole na svakakve načine "ako možete dostavite nam barem to malo mlijeka, kruha i još nešto drugo". Što je najosnovnija stvar, ništa drugo ne traže. I za nas kao firmu je teško ... Donosimo im pješke, dolazimo do tog odrona i jednostavno se dalje više ne može. Ljudi su totalno odsječeni od svijeta", govori jedan vozač.

Put dulji deset puta

Ako mještani Petričkog sela požele kod susjeda na kavu u Hartje, preporuka Hrvatskih cesta je da krenu put Bregane, preko Svete Nedelje, Lučkog, Krašića i eto ih u Hartju. Umjesto 9 kilometra prijeći će gotovo 100 kilometara. Putovat će 2 sata i 16 minuta. Za načelnika općine jasno je čija je ovo odgovornost.

"Hrvatske ceste odgovorne su za ovaj odron i one bi trebale čim prije sanirati... Oni ponavljaju da oni rade s tim užurbano, kada će to biti nisu decidirano rekli. Ako se to kaže neko duže vrijeme, onda je to sigurno najmanje šest mjeseci. Oni kažu da točno rade po propisu koji su na snazi po zakonima o održavanju i upravljanju cestama", kaže načelnik.

Ovakve situacije mogu se predvidjeti - ali struka otkriva gdje zapinje.

"Takve analize se najčešće ne traže zato što koštaju puno i s obzirom da se takvi događaju relativno rijetko, onda odgovorni vjerojatno ne smatraju da je toliko bitno za provest analizu", objašnjava geolog.

Poziv: Žumberak - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Na teren su ipak došli radnici kako bi mještanima osigurali alternativni put.

"Zato da ovi ljudi koji žive ovdje mogu kraćim putem doći do svijeta", kaže radnik. S kolegama je odlučio pomoći pa su odlučili pokušati s onim što Hrvatima ide najbolje - improvizirati cestu.

"Tu smo brzinski jedan projekat napravili. Mi smo krenuli u taj posao, iznajmili smo strojeve i došli smo sada do pozicije da od 2700 metara, da smo na 1600, zapravo može se reći da je pripremljeno za promet", kaže načelnik.

Lakše i liječniku

Otvaranje makadamskog puta lokalnom liječniku olakšat će bar malo život – dolazak i odlazak uzimaju mu bar dva sata vremena. Pomaka za sada nema, a vijest o najavljenoj sanaciji državne ceste nimalo ne umiruje mještane.

"Rekli su da će sa nacijom krenuti tek 25. srpnja. Tko će čekati do 25. srpnja? I to neće rješiti. Sigurno da je još jedno, dva mjeseca", prepričava jedan Žumberčanin.

"Ja ne vidim nikoga da tu dolazi, da neko dođe i vidi to. Odsječeni smo stvarno. Danas ljudi idu na Mjesec, da ne bi to napravili", ogorčen je jedan mještanin.

Alternativan put svečano je, uvjetno rečeno, otvoren pred kamerama Poziva.

Poziv: Tea Johman Nitraj, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Načelnik Općine Žumberak Zdenko Šiljak kazao je da se probijanjem nove ceste stanovništvu šest naselja omogućilo da mogu do liječnika, trgovine i drugih sadržaja.

"Apel Hrvatskim cestama je da ovo vide i da se pokrenu, smatram da bi trebalo brzo djelovati, mi smo mala siromašna općina, Hrvatske ceste sigurno imaju mogućnosti da se to prije riješi", poručio je u razgovoru za Poziv.

Poziv: Zdenko Šiljak Foto: Dnevnik Nove TV

Problem je inertni sustav

Gost iz Hrvatskih cesta za sudjelovanje u emisiji nije se odazvao, ali je cijelu situaciju komentirao prometni stručnjak Krunoslav Ormož.

"Očito trebamo poraditi na tome da ovakav intertni sustav riješimo i da rješenja budu brža. Nažalost, vjerojatno zakon o javnojnabavi ovdje sputava Hrvatske ceste, ali se sve moglo ranije riješiti na način da se tijekom eksploatacije ove ceste uoče potencijalni problemi", smatra prometni stručnjak Krunoslav Ormuž.