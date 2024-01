VIDEO Zbog erupcije evakuiran grad na Islandu: Lava stigla do kuća, glavna cesta prema gradu je odsječena

Erupcija vulkana, pored grada Grindvika, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u nedjelju dosegnula je to ribarsko mjesto i primorala mještane na evakuaciju.

Prema stručnjaku, ova erupcija predstavlja najgori mogući scenarij, s obzirom na ozbiljnost situacije. Unatoč obrambenim mjerama koje su bile izgrađene nakon prethodne erupcije u prosincu, lavina je djelomično probila te barijere, što je dovelo do ozbiljnih posljedica. Kao rezultat toga kuće gore, a glavna cesta prema gradu odsječena je zbog toka lave.

Pročitajte i ovo Aktualno prijepodne UŽIVO Živahno u Saboru, zaredale opomene, stigao i odgovor na žalopojke oko neradne nedjelje: ''Nema gubitnika, svi su na dobitku primjenom ovog zakona''

Evakuacija cijelog stanovništva grada bila je nužna radi sigurnosti, dok lokalne vlasti nastoje nositi se s posljedicama erupcije.

Iceland, Lava is covering an entire town The town of Grindavik,to the outskirts of which lava is already approaching. Dozens of houses in the city have already caught fire,people are urgently evacuated. pic.twitter.com/SGn9E9AaIe

Islandski predsjednik Gudni Johannesson u svom obraćanju naciji pozvao je ljude da se drže zajedno i iskažu suosjećanje prema onima koji ne mogu biti u svojim domovima. Izrazio je nadu da će se situacija smiriti, ali i upozorio kako je situacija nepredvidljiva.

Erupciji prethodili su snažni potresi u prosincu. Nakon tog događaja, izgrađeni su zidovi oko vulkana kako bi se spriječilo da rastaljeno kamenje dođe do Grindavika, gradića od 4000 stanovnika.

Pročitajte i ovo Nedaleko od Zrinjevca FOTO Sa zgrade u centru Zagreba pali dijelovi pročelja: Policija na terenu, u ulici obustavljen promet

Islandski meteorološki ured (IMO) izvijestio je da su neki dijelovi barijera probijeni, omogućujući lavu da dosegne grad, gdje je izazvala požare koji su zahvatili kuće i zgrade.

Unatoč erupciji, nije bilo prekida domaćih ili međunarodnih letova. Zrakoplovni kod u boji IMO-a za poluotok Reykjanes bio je narančast u ponedjeljak ujutro, signalizirajući da erupcija i dalje traje, ali s malo ili nikakvom emisijom pepela.

Letovi iz obližnje zračne luke Keflavik nastavili su se odvijati normalno.

Stanovnici Grindavika, na jugozapadu Islanda, koji su se nedavno vratili nakon prethodne erupcije, ponovno su bili prisiljeni napustiti svoje domove usred nove erupcije.

Novinar i vulkanolog Robin Andrews opisuje trenutnu erupciju kao izuzetno opasnu, ističući da prodor lave u grad predstavlja ozbiljnu prijetnju. Govoreći za BBC, naglasio je da izlazak lave iz dvije trenutne pukotine ne pokazuje nikakve znakove usporavanja.

Za Dnevnik Nove TV kriznu situaciju opisao je i Emil Gluhakić, Hrvat koji živi u Grindaviku.

A volcano in southwestern Iceland has erupted for the second time in less than a month, sending lava snaking towards a nearby community and setting a number of homes on fire.



The eruption came after a series of earthquakes near the town of Grindavik. pic.twitter.com/8OnjHHFuMw