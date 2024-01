Plenković uskoro mijenja radno mjesto? ''Sprema se promjena, a znamo što se tada događa''

Nakon zimske stanke zastupnike čeka 214 točaka. Raspravljat će se o nasilju u obitelji, kibernetičkoj sigurnosti, referendumu, ali i o Lex AP - odnosno curenju informacija iz istraga, a prijedlog toga Zakona i za vlast i za oporbu najvažniji je u superizbornoj godini.

'Kad su u javnost izašle SMS poruke u kojima se HDZ dovodi u vezu s nizom kaznenih djela, odjednom curenje informacija iz istraga postaje problem'', podsjetio je SDP-ov predsjednik i saborski zastupnik Peđa Grbin.

Riječ je ''o indirektnom pritisku na novinare i medije što mu je važno u izbornoj godini'', dodaje Mostov Nino Raspudić, a na račun šefa HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića kritika stiže i od Stipe Mlinarića iz Domovinskog pokreta (DP): ''On hoće spriječiti da u javnost ne izađe prljavi veš HDZ-a, pa čak i po cijenu mijenjanja Kaznenog zakona.''

''To je ono što mi sasvim sigurno nećemo podržati i borit ćemo se sasvim sigurno protiv toga'', poručuje Davor Bernardić iz Socijaldemokrata, a Sandra Benčić iz Možemo! najavila je: ''Prikupit ćemo potpise u parlamentu i, naravno, ako se ovo realizira, mi ćemo to slati na Ustavni sud, na ocjenu ustavnosti.''

HDZ uporno ponavlja da to nije pritisak na novinare, nego zaštita istraga. ''Ako cure podaci iz istrage van, onda ako netko i je kriv, pa taj može to zlorabiti. S novinarima to nema nikakve veze. Novinari ni u kom slučaju ne mogu biti proganjani, kažnjavani po prijedlogu toga zakona'', tvrdi HDZ-ov Željko Reiner.

Do kraja zasjedanja pokušat će se izabrati i suce Vrhovnog suda te nasljednika glavne državne odvjetnice. No, prije svega na redu je još jedno Aktualno prijepodne u sabornici.

Dok se dio oporbe pita oteže li Plenković s datumom izbora zbog vlastitih, briselskih ambicija, drugi dio je uvjeren da će završiti u saborskim oporbenim klupama. ''U onoj magarećoj klupi na samom kraju sabornice jer iskustvo poučava da nakon što izgubi izbore, HDZ-ovci šutnu svog bivšeg predsjednika'', podsjeća Raspudić.

Iako se ne zna hoće li u ponedjeljak početi i posljednje zasjedanje 10. saziva Sabora, zna se da će biti zadnje na Markovu trgu sve dok se ta zgrada potpuno ne obnovi.

