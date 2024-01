UŽIVO Živahno u Saboru, zaredale opomene, stigao i odgovor na žalopojke oko neradne nedjelje: ''Nema gubitnika, svi su na dobitku primjenom ovog zakona''

Aktualnim prijepodnevom, u kojem će 39 zastupnika propitivati članove Vlade i premijera Andreja Plenkovića, Sabor je započeo zasjedanje.

Tijek Aktualnog prijepodneva:

10:02 Marijana Petir govorila je o neradnoj nedjelji te je zatražila ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana da se izjasni o pojedinim žalopojkama i navodnim gubicima.



''Nema gubitnika, svi su na dobitku primjenom ovog zakona'', kazao je Habijan te dodao: ''Uspostavili smo ravnotežu između osobnih sloboda i poduzetničkih sloboda.''

9:51 SDSS-ova Dragana Jeckov pitala je potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o napadu na djecu u Vukovaru. Istaknula je da je riječ o nacionalnoj netrpeljivosti te je pitala Božinovića koje se mjere poduzimaju. On je osudio napad i rekao da policija puno ulaže u preventivne akcije i programe.

''Naravno, kad se ovako nešto dogodi, nije dobro. Policija je procesuirala sve počinitelje - otkrila i prijavila. Policija ne bježi od svoje odgovornosti, ali ovo nas nadilazi'', kazao je Božinović i dodao da ni policija nije zadovoljna cjelokupnom situacijom.

Božinović je kazao i da treba razmišlljati o tome koliko cijeloj situaciji doprinosi separiranje djece u školama, na što je Jeckov rekla: ''O tom slučaju možemo potpuno razgovarati, ali to stradala djeca i roditelji ne zaslužuju."

Javila se Vidović Krišto tvrdeći da se krši Poslovnik, ali s obzirom na to da to nije bio slučaj, upozorio je Jandroković, dobila je nove opomene i nakon treće ostala bez prava na riječ do kraja dana.

9:48 Karolina Vidović Krišto tražila je promjenu u redoslijedu dnevnog reda te je tražila da se što prije raspravlja o podrijetlu imovine pravosudnih i političkih dužnosnika. ''Ovo je rat protiv hrvatskih građana. To vam neće proći'', poručila je zastupnica, koja je vrlo brzo dobila opomene zbog kršenja Poslovnika.

9:40 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podsjetio je na početku zasjedanja da je 15. siječnja Spomendan Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

9:30 Aktualno zasjedanje, barem koliko se zasad zna, sigurno će trajati 10 tjedana, do 22. ožujka, nakon čega će slijedi stanka u Velikom tjednu.



Hoće li zastupnici nakon toga dobiti poziv za još jedno zasjedanje i je li ovo možda Plenkovićeva zadnja premijerska šetnja s jedne na drugu stranu Markova trga, tek treba vidjeti. Datum parlamentarnih izbora službeno još nije zaokružen crvenom olovkom u kalendaru.



U svakom slučaju, do Uskrsa zastupnike čeka puno posla, naime, na dnevnom redu je zasad 214 točaka, a vrlo brzo bit će ih i više.

9:00 Idući tjedan raspravljat će se o izmjenama Kaznenog te Zakona o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji, kojima Vlada želi suzbiti nasilje nad ženama te uvesti i nova kaznena djela.

Riječ je o femicidu - teškom ubojstvu ženske osobe, ali i o neovlaštenom otkrivanju sadržaja izvidne ili dokazne radnje kojim se "adresira problem curenja informacija u nejavnoj fazi kaznenog postupka", što je izazvalo niz oštrih kritika i nazvan je Lex AP.