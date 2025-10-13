Erdogan rekao Meloni: "Izgledaš sjajno, ali... ", "Ne želim nikoga ubiti"

U egipatsko turističko odredište stigli su brojni državnici na potpisivanje mirovnog sporazuma za Gazu.

Na marginama mirovnog summita kamere su zabilježile i neformalni razgovor između turskog predsjednika i talijanske premijerke i to poroku koji ima Giorgia Meloni.

U sve se umiješao i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Naime, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je obećao talijanskoj premijerki Meloni da će pronaći način da je uvjeri da prestane pušiti.

"Izgledaš sjajno. Ali moram te natjerati da prestaneš pušiti", rekao je Erdoğan talijanskoj premijerki.

No, u razgovor se ubacio francuski predsjednik, koji je bio pored njih rekavši: "Nemoguće!".

"Znam, znam", odgovorila je Meloni, dodajući "Ne želim nikoga ubiti."