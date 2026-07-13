Epidemija norovirusa u jednoj europskoj zemlji: Sumnja se da je sve započelo na međunarodnom turniru

Epidemija norovirusa kojom je zaraženo više od stotinu ljudi izbila je u Portugalu, a sumnja se da je žarište bio sportski događaj u gradu Caldas da Rainha u središnjem dijelu zemlje.

Simptomi koje zaraženi imaju su povraćanje, proljev, mučnina, povišena temperatura, bolovi u trbuhu i glavobolja.

Kako piše Euronews, prošlog tjedna hitna služba bolnice u Caldas da Rainhi zbrinula je više od 60 osoba s navedenim simptomima. No, nakon laboratorijskih testova, potvrđeno je ukupno 122 slučajeva zaraze.

"Svi uzorci stolice poslani Nacionalnom institutu za zdravstvo Dr. Ricardo Jorge bili su pozitivni na norovirus genogrupe II, čime je utvrđen vjerojatni uzročnik epidemije", stoji u službenom priopćenju.

Utvrđeno je da je većina slučajeva, njih oko 80, povezana s međunarodnim nogometnim turnirom za mlade koji je tvrtka Footmania organizirala u općinama Caldas da Rainha i Óbidos od 24. lipnja do 8. srpnja.

Javnozdravstvene vlasti i Uprava za sigurnost hrane i gospodarstva (ASAE) provele su testiranja catering službe koja je posluživala hranu na turniru, prikupivši uzorke hrane i briseve s površina. Međutim, nije pronađen dokaz koji bi catering povezao s izvorom zaraze. Istraga o podrijetlu epidemije se nastavlja.

Organizator sportskog događaja oglasio se objavom na Facebooku, opisujući ovogodišnje izdanje kao iznimno teško.

"Ova nam je godina donijela izazove koje nismo planirali: snažan toplinski val i epidemiju virusa koja je pogodila sudionike našeg turnira. Bili su to teški dani tijekom kojih smo nastojali donositi brze i ispravne odluke, uvijek stavljajući zdravlje svih na prvo mjesto", navodi se u objavi.

Norovirus je jedan od najčešćih uzročnika gastroenteritisa i vrlo je zarazan. Prenosi se s osobe na osobu, kontaktom sa zaraženim predmetima i površinama te konzumacijom kontaminirane vode ili hrane, osobito sirovih školjki i nedovoljno opranog povrća.

Početkom ljeta zdravstvene su vlasti upozorile da s dolaskom vrućina, dužih dana, obroka izvan kuće, zabava, odlazaka na plažu, ljetnih kampova i obiteljskih okupljanja raste vjerojatnost širenja nekih virusa.

U svibnju ove godine epidemija norovirusa proširila se i na kruzeru Ambition, na kojem je bilo više od 1700 ljudi, zbog čega su putnici i posada morali u izolaciju tijekom zaustavljanja u Bordeauxu.