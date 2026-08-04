FOTO/VIDEO Zapanjujući prizori, erumpirao vulkan Fuego: "Postaje sve eksplozivnije, razvila se fontana lave"

Claudinne Ogaldes, izvršna tajnica gvatemalske agencije za upravljanje katastrofama CONRED, potvrdila je u ponedjeljak navečer za Associated Press da je erupcija počela u ponedjeljak ujutro te se tijekom dana pojačala, zbog čega je naređena evakuacija dvaju sela u okolici vulkana.
Erumpirao vulkan Fuego - 2Foto:
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Snimke pokazuju velike oblake plina i pepela iznad vulkana, dok su se lava i piroklastični tokovi velikom brzinom spuštali niz njegove padine.
"Erupcija postaje sve eksplozivnija. Iznad kratera razvila se fontana lave visoka između 200 i 300 metara", navodi se u izvješću gvatemalskog Instituta za seizmologiju, vulkanologiju, meteorologiju i hidrologiju.
Erumpirao vulkan Fuego - 4Foto:
Afp
Evakuirano oko 250 ljudi
CONRED je u priopćenju naveo da vlasti iz predostrožnosti evakuiraju stanovnike mjesta El Porvenir i zaseoka Las Lajitas. Riječ je o oko 50 obitelji, odnosno približno 250 ljudi.
Erumpirao vulkan Fuego - 3Foto:
Afp
Agencija je proglasila narančastu razinu opasnosti i upozorila da bi se pepeo mogao proširiti na obližnja mjesta. Zatvorena je i važna prometnica koja prolazi u blizini vulkana, Nacionalna cesta 14, dok je Ministarstvo obrazovanja obustavilo nastavu u okolnim mjestima.
Erumpirao vulkan Fuego - 5Foto:
Afp
Erumpirao vulkan Fuego - 6Foto:
Afp
Stotine ljudi poginule su, a cijelo je selo uništeno tijekom prethodne erupcije vulkana Fuego u lipnju 2018. godine. Prema podacima vlasti, tada je bilo pogođeno do 1,7 milijuna ljudi.