Najveći samostojeći cilindrični akvarij na svijetu, koji se nalazi u Berlinu jutros je ekplodirao.

Golemi akvarij u Sea Lifeu u Berlinu jutros je eksplodirao, rekao je glasnogovornik berlinske policije. Oko 5:45 ujutro začula se strašna eksplozija. Dijelovi fasade hotela u kojem se nalazio akvarij odletjeli su na ulicu. Gosti hotela hitno su napustili zgradu, a u tom trenutku u njemu je bilo oko 350 ljudi. Oko berlinskog hotela u kojem se nalazi veliki akvarij postavljene su barijere, pišu njemački mediji.

Stotinjak vatrogasaca je na terenu, a jutros su na Twitteru izvijestili: "Akvarij je oštećen, voda curi. Trenutno nije jasno što se dogodilo."

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN