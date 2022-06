Ministri financija država članica EU-a prihvatili su u Luxembourgu preporuku o spremnosti Hrvatske za ulazak u europodručje, što je još jedan od proceduralnih koraka do konačne odluke koja će biti donijeta 12. srpnja.

Ministri financija država članica EU-a prihvatili su preporuku o spremnosti Hrvatske za ulazak u europodručje, što je još jedan od proceduralnih koraka do konačne odluke koja će biti donijeta 12. srpnja.

Ministri financija također su potvrdili pismo koje će predsjedatelj Vijeća za ekonomiju i financije Ecofin, francuski ministar financija Bruno Le Maire uputiti predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu uoči rasprave na samitu EU-a, kada će čelnici država članica podržati tu preporuku.

"Velik dan za Hrvatsku, zadnji koračić prema formalnoj odluci o ulasku u euro od 1. siječnja 2023. godine", izjavio je nakon sastanka hrvatski ministar financija Zdravko Marić.

I predsjedatelj Ecofina Bruno Le Maire nazvao je to odličnom viješću. “"o je odlična vijest, priznanje za značajne napore koje je Hrvatska napravila", rekao je Le Maire.

Dodao je je posebno vezan za Hrvatsku, jer je u njoj započeo svoju diplomatsku karijeru prije 30-tak godina.

"Sretan sam zbog hrvatskog pridruživanja euru. Vjerujem da to dokazuje da se Europska unija nastavlja jačati i integrirati i da je to u današnjim turbulentnim okolnostima najbolja vijest koju možemo imati", istaknuo je francuski ministar financija.

Marić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da sadašnja inflacija nema veze s ulaskom u europodručje.

Rekao da je u svim zemljama koje su uvodile euro u prvoj godini bilo zaokruživanja cijena, pogotovo u uslužnim djelatnostima, frizerskim salonima i kafićima. Budući da su to svakodnevne stvari to stvara dojam o poskupljenima, ali izračuni pokazuju da je u svim zemljama inflacija bila od 0,2 do 0,4 posto, “što nije puno, ali nije ni zanemarivo”.

"Unatoč svemu, mi morao sve učiniti kako bi spriječili da se proces uvođenja eura iskoristi za dodatni pritisak na inflaciju", rekao je Marić. Istaknuo je da treba osigurati poštivanje načela zaštite potrošača, maksimalnu informiranost i transparetnost.