Prijeti opasna prirodna pojava, izdano upozorenje za Europu

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) u petak je upozorio da se temperature oceana približavaju rekordnim razinama dok se uvjeti mijenjaju prema potencijalno snažnom meteorološkom fenomenu El Niño.

Samantha Burgess iz ECMWF-a rekla je da su površinske temperature mora proteklih dana bile tek neznatno ispod povijesnog rekorda iz 2024. godine te da čini da će svibanj oboriti vlastiti rekord.

"Pitanje je dana kada ćemo ponovno doseći rekordne površinske temperature oceana (SST)”, rekla je Burgess, strateška voditeljica za klimu u ECMWF-u, agenciji France Presse.

I služba za praćenje klimatskih promjena Copernicus navela je da su se dnevne površinske temperature mora u travnju postupno približavale gotovo rekordnim razinama, što odražava prijelaz prema El Niñu koji se očekuje u nadolazećim mjesecima.

Copernicus, koji djeluje pod nadzorom ECMWF-a, objavio je da su površinske temperature mora u travnju bile druge najviše ikada izmjerene, dok su morski toplinski valovi obarali rekorde u oceanu između tropskog Pacifika i Sjedinjenih Država.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) prošli je mjesec objavila da bi se uvjeti za El Niño mogli razviti već u razdoblju od svibnja do srpnja.

Taj meteorološki fenomen utječe na globalno vrijeme te povećava vjerojatnost suša, obilnih oborina i drugih klimatskih ekstrema.

El Niño također dodatno zagrijava planet, a 2023. i 2024. 'pomogao' je da te godine postanu druga i prva najtoplija u povijesti mjerenja.

Neke meteorološke agencije predviđaju da će nadolazeći fenomen biti još snažniji – potencijalno ravan 'super' El Niñu od prije tri desetljeća.

Zeke Hausfather, znanstvenik iz neovisne organizacije za istraživanje klime Berkeley Earth, napisao je prošlog tjedna da bi snažan El Niño mogao značajno povećati šanse da 2027. postane najtoplija godina ikada zabilježena.

Burgess je istaknula kako je još prerano s potpunom sigurnošću predvidjeti intenzitet fenomena jer prognoze napravljene tijekom proljeća na sjevernoj polutki mogu biti nepouzdane. No, dodala je kako će ovaj El Niño, bez obzira na snagu, svakako biti utjecajan.

„Vjerojatno ćemo svjedočiti tome da 2027. premaši 2024. kao najtoplija godina u povijesti”, rekla je, pojasnivši da se utjecaj El Niña na globalne temperature obično očituje godinu dana nakon njegova vrhunca.