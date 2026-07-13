Tragedija na moru: Dvojica muškaraca poginula dok su pokušavali spasiti djecu

Dvojica muškaraca smrtno su stradala prilikom spašavanja djece iz mora na sjeveroistoku Engleske.

Policija Clevelanda izvijestila je da je u 15:45 po lokalnom vremenu zaprimila dojavu o dvoje djece kojima je bila potrebna pomoć na plaži Seaton Carew u gradu Hartlepoolu.

Prema navodima policije, dvojica muškaraca ušla su u more kako bi pomogla djeci, a iz vode ih je izvukla spasilačka služba RNLI. Unatoč naporima, obojica su ubrzo proglašena mrtvima.

Djeca su iz predostrožnosti prevezena u bolnicu na pregled te je potvrđeno da su izvan životne opasnosti. Zastupnik Laburističke stranke iz Hartlepoola Jonathan Brash opisao je događaj kao "srceparajuću tragediju".

Policija je priopćila da se smrt dvojice muškaraca ne smatra sumnjivom te da će o slučaju biti sastavljeno izvješće za mrtvozornika. Dodali su i da posebno obučeni policijski službenici pružaju potporu obiteljima preminulih.

"Ne postoje riječi koje mogu ublažiti bol koju sada proživljavaju njihove obitelji, prijatelji i najbliži. Moje su misli uz njih i znam da će ih cijeli grad nositi u svojim srcima u ovom teškom trenutku", rekao je Brash.

Načelnik policije Glen Ward podsjetio je da da otvorene vode nose ozbiljne rizik, piše BBC.

"Znamo da su tijekom toplog vremena vrlo primamljive, no pozivamo građane da izbjegavaju ulazak u rijeke, jezera i more gdje nema osiguranog kupališta. Danas smo, nažalost, svjedočili koliko tragične mogu biti posljedice", poručio je.

Tijekom toplinskog vala u lipnju u Ujedinjenom Kraljevstvu sedam je osoba izgubilo život u nesrećama povezanim s vodom, a u svibnju čak 15.

Posebno je opasan takozvani hladni šok, do kojeg može doći pri skoku ili naglom ulasku u hladnu vodu. Zbog iznenadne reakcije organizma osoba može nekontrolirano udahnuti prije nego što izroni, pri čemu voda može dospjeti u pluća.

Znanstvenici upozoravaju da su nedavni toplinski valovi u zapadnoj Europi bili najintenzivniji i najrašireniji dosad.