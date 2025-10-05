Detalji drame u Sloveniji: "To je teren gdje lako dolazi do lavina, nikakva oprema tu im ne bi pomogla"

Neizvjesna i teška potraga odvila se na nepristupačnom terenu Julijskih Alpa u Sloveniji.



Iz obližnjeg mjesta Stara Fužina tijekom poslijepodneva je poslan i helikopter. A onda je stigla i nova informacija s terena.



"Od trojice koje je jutros uzela lavina, jedan je pronađen mrtav, tako da će se potraga nastaviti. Vrlo je jak vjetar, bojimo se novih lavina", poručio je Miha Primc, dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja.



Sedmero Hrvata planinarilo je u smjeru planine Tosc. Četvero je ostalo u Vodnikovom domu, a tri krenula dalje prema vrhu, usprkos lošem vremenu. Oko 10 sati došlo je do lavine.

Situaciju prati i hrvatsko veleposlanstvo u Sloveniji.



"Bilo je ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih je četvero već na sigurnom, jer se nisu išli dalje penjati na planinu, a uz pomoć spasitelja spušteni su dolje, kraj Bohinjskog jezera. Vjerojatno će pričekati da vide što se dogodilo s ostalima iz grupe", rekao je Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji.

Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji Foto: DNEVNIK.hr

Sa slovenskim kolegama na terenu u kontaktu je i naš HGSS.



"Radi se istovremeno. Cilj je u takvim situacijama što više resursa podići u isto vrijeme jer je tu vrijeme neprijatelj, što više prolazi to je manja šansa za sretnim ishodom", objasnio je Marko Andrić, pročelnik HGSS-a.

Marko Andrić, pročelnik HGSS-a Foto: DNEVNIK.hr

Slučaj tijekom cijeloga dana prate i naši poznati i iskusni alpinisti i planinari.



"Koliko doznajem od mog prijatelja Vikija Grošelja, riječ je o grupi zagrebačkih planinara koji su se uputili prema Triglavu. Oni su zanoćili na Vodnikovoj koći i nakon toga, trojica od njih su pokušala popeti se na vrh Tosc, međutim, vremenske neprilike i lavina su ih iznenadile i oni su očito stradali", rekao je Stipe Božić, alpinist.



"Pretpostavljamo da to nije nikakva alpinistička nesreća, nego da su planinari jednostavno otišli na taj vrh koji ljeti, u suhim uvjetima, ima normalan pristup i označenu stazu. Međutim, očito se ovo dogodilo zbog vremenskih nevolja i količine snijega koja je napadala posljednjih dana", rekao je Darko Berljak, predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza.



Rutu kojom su se uputili Hrvati prošao je i planinar i putopisac Damir Šantek. S obzirom na vremenske uvjete, smatra, naši planinari nisu puno mogli napraviti.



"Tosc je vrh koji je visok više od 2200 metara, dosta je strmovit i travnat, dakle idealan za lavine. Nema nikakvih ferata, bar ne ovim putem kojim su oni išli. To je teren gdje je lako prouzročiti lavinu, pogotovo u ovakvim trenucima kada ima kiše. Što se tiče opreme - to je bio mekan snijeg, s obzirom da pada kiša. Ništa posebno nisu mogli imati, cepini ne pomažu, dereze ne pomažu, tako da nikakva posebna oprema tu ne bi pomogla", objasnio je Šantek.

Potraga u Sloveniji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Pitanje je što je lavinu točno pokrenulo - može biti kiša, snijeg, ili čak ljudski faktor ili zvuk. Nestručnom oku ne mora djelovati kao da je pala veća ili opasnija količina snijega.

"Najgore su one lavine koje nastaju kad je snijeg natopljen kišom. Uvijek se radi o slojevima snijega, neki su stabilni, neki nisu, ali kada se onaj teži snijeg nalazi iznad nestabilnog sloja, on se pokrene i stvori lavinu", objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Zbog teških vremenskih uvjeta potraga je obustavljena te će se nastaviti u ponedjeljak.

Potraga slovenske Gorske službe za nestalim Hrvatima - 1 Foto: GRZS

Potraga slovenske Gorske službe za nestalim Hrvatima - 2 Foto: GRZS

Potraga slovenske Gorske službe za nestalim Hrvatima - 3 Foto: GRZS

Potraga slovenske Gorske službe za nestalim Hrvatima - 4 Foto: GRZS