VIDEO Raznijeli ih: Američka vojska napada dva broda, ubili petero ljudi

Američka vojska priopćila je u četvrtak da je izvela još dva napada na brodove za koje tvrdi da krijumčare drogu u istočnom Tihom oceanu. U ovim napadima ubijeno je pet osoba.

"Obavještajne službe potvrdile su da su plovila prolazila poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da su sudjelovala u operacijama krijumčarenja narkotika", objavilo je američko Južno zapovjedništvo, iako za navode nisu pružili dokaze.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Vojska je objavila videozapise svakog plovila kako juri kroz vodu prije nego što ga je pogodila eksplozija. Dodali su da su u jednom plovilu poginule tri osobe, a u drugom dvije.

Prema podacima koje je objavila Trumpova administracija, dosad je američka vojska 28 puta napala brodove u Pacifiku, a u njima je ubijeno najmanje 104 ljudi.

Američki predsjednik Donald Trump opravdao je napade kao nužnu eskalaciju kako bi se zaustavio protok droge u Sjedinjene Države i ustvrdio da su SAD u "oružanom sukobu" s narkokartelima.

Administracija se suočava s sve većom kontrolom zakonodavaca zbog kampanje štrajka brodova. Prvi napad početkom rujna uključivao je naknadni napad u kojem su poginula dva preživjela koja su se držala za olupinu broda nakon prvog udara.