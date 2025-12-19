VIDEO Raznijeli ih: Američka vojska napada dva broda, ubili petero ljudi

"Obavještajne službe potvrdile su da su plovila prolazila poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da su sudjelovala u operacijama krijumčarenja narkotika", objavilo je američko Južno zapovjedništvo, iako za navode nisu pružili dokaze.
On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto
Američki predsjednik Donald Trump opravdao je napade kao nužnu eskalaciju kako bi se zaustavio protok droge u Sjedinjene Države i ustvrdio da su SAD u "oružanom sukobu" s narkokartelima.
Administracija se suočava s sve većom kontrolom zakonodavaca zbog kampanje štrajka brodova. Prvi napad početkom rujna uključivao je naknadni napad u kojem su poginula dva preživjela koja su se držala za olupinu broda nakon prvog udara.