FOTO Užas na zapadu Europe: Vatra guta sve pred sobom, evakuirane stotine tisuća ljudi, u pomoć pozvana i vojska

Tisuće ljudi evakuirane su u subotu iz predgrađa Bordeauxa zbog šumskih požara na jugozapadu Francuske koji se približavaju i tom gradu.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je da je u ovogodišnjim požarima u Francuskoj, uzrokovanih intenzivnim toplinskim valom diljem Europe, dosad izgorjelo ukupno 98.000 hektara zemljišta, što je nazvao rekordom.

Požar u Francuskoj - 4 Foto: Afp

Regija Bordeauxa je poznata po proizvodnji vina, a sam grad jedno je od glavnih prometnih čvorišta za turiste koji posjećuju obližnja ljetovališta na obali Atlantika.

Nunez je naveo da je požar trenutačno udaljen oko 30 kilometara od samog grada Bordeauxa. "Očekujemo dugu i tešku bitku", upozorio je na konferenciji za medije.

Vozačima je savjetovano da izbjegavaju tu regiju, a putnicima u željezničkom prometu s rezerviranim kartama za Bordeaux ili linijama koje prolaze kroz tu regiju također je rečeno da promijene svoje planove putovanja.

Požar u Francuskoj - 2 Foto: Afp

Vlasti Bordeauxa evakuirale su stanovnike iz općina Le Haillan, Eysines i Merignac, a mnogi od njih smješteni su u privremeni smještaj u glavnom izložbenom centru u gradu.

Dosad je iz regije Gironde, u blizini Bordeauxa, evakuirano ukupno 167.000 ljudi.

"Požari koji pogađaju našu zemlju dosegnuli su dosad neviđenu razinu", napisao je ranije u subotu francuski premijer Sebastien Lecornu. U pomoć je pozvana i vojska, piše Reuters.

Požar u Francuskoj - 1 Foto: Afp

Dosadašnja prosječna temperatura u široj regiji Akvitanije u srpnju iznosi 32,2 stupnjeva Celzija, što je 7,3 stupnja iznad uobičajenog prosjeka iz razdoblja od 1961. do 1990. godine, prema podacima Reutersovog klimatskog monitora.

Situacija u Španjolskoj

Španjolske vlasti u subotu nastavljaju borbu s velikim šumskim požarima u okolici Madrida i susjednoj provinciji Ávili, gdje je zbog snažnog vjetra stanje i dalje iznimno teško, a oko 85.000 ljudi evakuirano je ili privremeno zadržano u svojim domovima.

Požari, smatrani najvećom krizom ove vrste u Španjolskoj ove godine, potaknuli su vladu da zatraži pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Europske unije.

Požar u Španjolskoj - 4 Foto: Afp

U subotu se očekuje dolazak četiri protupožarna zrakoplova Canadair, dva iz Italije i dva iz Grčke, nakon što su pomoć već uputili Nizozemska i Portugal.

Zbog opasnosti od spajanja požara u madridskoj regiji i susjednoj Ávili španjolska Jedinica za izvanredne situacije (UME) uspostavila je jedinstveno zapovjedništvo kako bi koordinirala gašenje.

Vatra je zahvatila 20.000 hektara, izvijestila je javna televizija TVE.

Požar u Španjolskoj - 3 Foto: Afp

Premijer Pedro Sánchez upozorio je da slijede "komplicirani sati" zbog promjenjiva smjera vjetra, naglasivši da je zaštita stanovništva glavni prioritet.

Dodao je da je u Španjolskoj od početka godine u požarima izgorjelo više od 130.000 hektara, višestruko više nego u istom razdoblju prošle godine.

U gašenju sudjeluje oko 3.000 pripadnika hitnih službi, više od 400 kopnenih vozila i više od 20 zračnih sredstava, uz potporu policije, civilne zaštite i vojske.

Požar u Španjolskoj - 2 Foto: Afp

Požar se približava području El Escoriala zapadno od Madrida, gdje su vatrogasci uspostavili obrambene linije kako bi zaštitili naseljena mjesta.

U kampu Monasterio de Pelayos izgorjelo je oko 30 mobilnih kućica, a evakuirano je oko 200 kampera.

Ozlijeđenih nije bilo.

Požar u Španjolskoj - 1 Foto: Afp

Vlasti su stanovnicima regije Madrida preporučile zbog dima izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih aktivnosti te nošenje zaštitnih maski ako je zrak onečišćen dimom ili pepelom.

Aktivni su i požari i u sjevernim provincijama León i Teruel te južnoj Córdobi, pri čemu su i ondje provedene preventivne evakuacije stanovništva.