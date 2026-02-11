U Epsteinovim spisima otkrivena prepiska s moćnim tajkunom s Bliskog istoka! "Svidjela mi se snimka mučenja"

Među desecima tisuća fotografija, videosnimki i e-mailova iz Epsteinovih spisa nalazi se i poruka u kojoj osuđeni pedofil Jeffrey Epstein piše: "Svidjela mi se snimka mučenja".

Kada je američko ministarstvo pravosuđa 30. siječnja objavilo oko tri milijuna dokumenata, ime osobe kojoj je poruka poslana bilo je zacrnjeno.

Sada je otkriveno da se radi o Sultanu Ahmedu bin Sulayemu, predsjedniku i glavnom izvršnom direktoru kompanije DP World, jedne od najvećih svjetskih lučkih i logističkih tvrtki.

Bin Sulayem bio je jedan od šest bogatih i moćnih muškaraca čija su imena u dokumentima isprva bila skrivena. U utorak ih je u američkom Kongresu javno prozvao demokratski zastupnik Ro Khanna, koji je sudjelovao u inicijativi za objavu Epsteinovih spisa, piše The Telegraph.

Ahmed bin Sulayem i Jeffrey Epstein Foto: Afp

Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je zastupnicima prvi put omogućilo uvid u necenzurirane dokumente. To je Khanni i republikanskom zastupniku Thomasu Massieju omogućilo da otkriju identitete ranije skrivenih osoba.

Khanna je rekao da su imena bila sakrivena "bez očitog razloga". Ime bin Sulayema u dokumentima se pojavljuje više puta, a objavljene su i fotografije na kojima je zajedno s Epsteinom. Njihova e-mail prepiska trajala je više od deset godina, uključujući razdoblje nakon što je Epstein 2008. godine osuđen i zatvoren.

U travnju 2009. godine, dok je služio 18-mjesečnu kaznu u zatvoru na Floridi, ali uz mogućnost izlaska radi posla, Epstein mu je poslao e-mail u kojem stoji: "Gdje si? Jesi li dobro, svidjela mi se snimka mučenja".

Bin Sulayem dolazi iz utjecajne obitelji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njegov otac bio je savjetnik dubajske kraljevske obitelji, a brat predsjednik upravnog tijela Formule 1. U jednom pismu iz 2010. Epstein ga opisuje kao "bliskog osobnog prijatelja" kojeg poznaje od 2002. godine te navodi da osobno jamči za njega u vezi s prijavom za najam nekretnine.

Pod bin Sulayemovim vodstvom DP World je postao jedan od najvećih lučkih operatera na svijetu. Kompanija je vlasnik i britanske tvrtke P&O Ferries, koja je 2022. otpustila 800 pomoraca uz samo 30 minuta obavijesti, što je izazvalo oštre kritike u Velikoj Britaniji. Tvrtka je tada odbacila optužbe za nezakonito postupanje.

Bin Sulayem je 2008. fotografiran s Donaldom Trumpom na predstavljanju Trumpova hotela u Dubaiju.

Ahmed bin Sulayem i Donald Trump Foto: Afp

Prema zasebnim e-mailovima do kojih je došao Bloomberg, bin Sulayem je 2007. u prepisci s Epsteinom govorio o pokušajima da upozna supermodela. U jednoj razmjeni poruka opisuje susret, na što mu Epstein odgovara: "Hvaljen Allah, još uvijek postoje ljudi poput tebe".

Prepiska se nastavila i nakon Epsteinove osude. U jednoj poruci iz 2015. bin Sulayem opisuje jedno iskustvo kao "najbolji seks ikad". U dokumentima se navodi i da je 2017. pomogao ruskoj maserki iz Epsteinova "privatnog spa centra" da dobije posao pripravnice u luksuznom hotelu u Turskoj kako bi, kako je napisao, "stekla bolje iskustvo".

Među ostalim imenima koja su sada otkrivena nalazi se i milijarder Les Wexner, čije su veze s Epsteinom već ranije bile predmet medijskih napisa. Ni Wexner ni bin Sulayem nisu optuženi niti osuđeni za kaznena djela povezana s Epsteinom. Khanna smatra da u dokumentima ima još skrivenih imena. "Ako smo u dva sata pronašli šest muškaraca čija su imena bila sakrivena, zamislite koliko ih se još skriva u ta tri milijuna dokumenata", rekao je.

Dodao je da su iz dokumenata uklonjeni dijelovi koji se odnose na bogate i moćne muškarce povezane s Epsteinom te je upitao: "Koga oni štite?"