Nazivaju ga ratnim zločincem, a sada bi trebao upravljati najopasnijim mjestom na svijetu: "Ako ga spomenete..."

Bivši britanski premijer Tony Blair (72) pojavio se kao ključni igrač u planiranju obnove i upravljanja pojasom Gaze ako se konačno potpiše sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, prema riječima dužnosnika u Izraelu i Sjedinjenim Državama upoznatih s razgovorima.

Poslijeratni akcijski plan za Gazu, čije je značajne elemente izradio Blair, snažan pristaša lijevog centra, objavljen je u ponedjeljak nakon dugog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijeloj kući. Na konferenciji za novinare, Netanyahu je rekao da ga podržava.

Blairov plan odražava se, između ostalog, u viziji plana od 20 točaka o "novom međunarodnom tijelu" koje bi upravljalo Gazom na prijelaznoj osnovi. Onim što nazivaju Odborom za mir predsjedavao bi Trump, a Blair bi bio član zajedno s "drugim članovima i šefovima država koji će biti objavljeni". Odbor bi nadgledao izvršnu skupinu palestinskih administratora i tehnokrata koji bi bili odgovorni za svakodnevno upravljanje Gazom, a na kraju bi upravljanje predali Palestinskoj upravi sa sjedištem na Zapadnoj obali.

Blairovo sudjelovanje izazvalo je zaprepaštenje među mnogima na palestinskoj strani, koji ga se uglavnom sjećaju kao suautora rata u Iraku predvođenog SAD-om, koji je tijekom svoje duge karijere dosljedno stajao na strani Izraela.

Njegov ponovni dolazak u središte bliskoistočnih manevara izvanredno je sljedeće poglavlje u Blairovom odnosu s regijom. S izraelsko-palestinskim sukobom suočio se kao britanski premijer, izaslanik UN-a, privatni konzultant i posrednik u sjeni, odbijajući odustati od nerješive borbe, piše The Washington Post.

Blair je dobro poznat svim igračima u Jeruzalemu i Ramallahu, ali ne i univerzalno voljen. Za pristaše (a ima ih mnogo u Izraelu), on je pouzdani posrednik koji se smatra potencijalno korisnim u prisiljavanju Netanyahua da prihvati neke uvjete - poput palestinskog sudjelovanja u upravljanju Gazom - koji će razbjesniti izraelske jastrebove.

"Izraelci ne mogu lako prihvatiti ideju da će Palestinska uprava uopće imati ikakvu ulogu", rekao je bivši izraelski premijer Ehud Barak, koji je izabran na početku Blairovog prvog mandata. "To bi se moglo donekle promijeniti ako bi netko poput Blaira bio u sredini. Oni ga poštuju."

Međutim, među Palestincima je Blairov ugled daleko pomiješan. Blair je zadržao tradicionalni britanski stav nepokolebljive podrške Izraelu, ali je pozivao na pregovaračko trajno rješenje sukoba koje bi omogućilo postojanje neovisne Palestine uz siguran Izrael.

No palestinski kritičari kažu da se dosljedno naginjao Izraelu i da njegova dugogodišnja pozornost posvećena tom pitanju nije puno doprinijela napretku rješenja o dvjema državama koje je zagovarao. Odbio je učiniti ono što je britanski premijer Keir Starmer učinio prošli tjedan formalno priznavši palestinske teritorije kao suverenu državu.

Mnoge iritira pomisao da Blair dođe na bilo kakvu guvernersku poziciju u Gazi, posebno s obzirom na njegovu ulogu u pokretanju invazije na Irak 2003. godine s predsjednikom Georgeom W. Bushom, na temelju lažnih izvješća o iračkom oružju za masovno uništenje. Blaira stoga mnogi u arapskom svijetu i Ujedinjenom Kraljevstvu smatraju ratnim zločincem.

Palestinski komentatori također su rekli da ih je Blair iznevjerio kao mirovni izaslanik unatoč ključnoj britanskoj ulozi u sukobu koji se proteže više od stoljeća. Tvrdili su da je, iako je nadzirao ekonomske projekte tijekom svog mandata, učinio malo da zaustavi ilegalno širenje izraelskih naselja i nasilje doseljenika ili da unaprijedi palestinsku državnost, a neki su ga čak optužili da ometa državnost kao prijatelj Izraela, piše Al Jazeera.

Once it was clear that Satan was fully occupied elsewhere Tony Blair was the obvious choice to govern Gaza for Trump and Netanyahu. — George Galloway (@georgegalloway) September 26, 2025

Ni povijesna uloga Britanije u upravljanju regijom pod mandatom Lige naroda u godinama koje su prethodile osnivanju Izraela ne pomaže.

"Već smo bili pod britanskim kolonijalizmom", rekao je Mustafa Barghouti, glavni tajnik Palestinske nacionalne inicijative. "On ovdje ima negativnu reputaciju. Ako spomenete Tonyja Blaira, prvo što ljudi spomenu je rat u Iraku."

Poznato je da se Blair često konzultirao s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, ključnim sugovornikom i s Netanyahuovim ključnim savjetnikom Ronom Dermerom i s čelnicima Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ljetni izvještaji također su označili Blaira i njegov institut kao sudionike onoga što je postalo jednako kontroverzno poslijeratno planiranje koje je uključivalo prijedlog preseljenja većeg dijela stanovništva Gaze u druge zemlje. Institut je kasnije izjavio da je sudjelovao samo kao slušatelj prijedloga.

Kakav god bio Blairov budući stav, zajedno s drugim ključnim odredbama, tek treba biti razrađeno, prema riječima diplomata u regiji upoznatog s nedavnim razgovorima.

Blairovo kontroverzno nasljeđe kao izaslanika za Bliski istok

Nakon ostavke 2007., Blair je odmah imenovan izaslanikom za Bliski istok za Kvartet, koji je predstavljao Ujedinjene narode, SAD, Europsku uniju i Rusiju. Grupa je izvorno osnovana 2002. godine kako bi predvodila mirovni proces između Izraelaca i Palestinaca. Umjesto toga, pojavila su se izvješća o nelagodi u Washingtonu i Europi zbog njegovih navodno loših odnosa s Palestinskom upravom.

Blair je 2015. godine najavio da će se povući sa svoje dužnosti - odluku su mnogi pozdravili, uključujući britansku skupinu Stop the War Coalition.

Nacionalni voditelj grupe označio je Blairovo nasljeđe kao nasljeđe "razorenog i ratom razorenog Iraka, Bliskog istoka u previranjima i mnogo opasnijeg svijeta".

Blair nikada nije trebao obnašati tu poziciju, rekla je medijima Lindsey German iz emisije Stop the War.

"Nastavit ćemo se boriti protiv agresivne vanjske politike koju je zagovarao i tražiti da odgovara za optužbe za ratne zločine", rekla je.

I Kvartet i izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalili su mu na službi.