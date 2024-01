VIDEO Oluja Isha "zamrznula" Veliku Britaniju i Irsku: Otkazano stotine letova, ne voze vlakovi ni trajekti

Oluja Isha donijela je rekordne udare vjetra. Najjači je zabilježen u Northumerladnu, općini na granici Engleske i Škotske, gdje je zabilježen udar vjetra od 160 km/h.

Vlasti su izdale upozorenja zbog iznimno opasnog vremena jer snažan vjetar baca predmete, a izdano je i upozorenje za tornada koja su moguća u Engleskoj i Walesu tijekom ponedjeljka, javlja Independent.

Snažan vjetar ruši stabla i razbacuje sve pred sobom. U Engleskoj željeznički promet još funkcionira, iako pod ograničenjem, a promet usporavaju i stabla te razni predmeti na tračnicama - poput trampolina koji je doletio na prugu u predgrađu Londona kod Rainhama.

👇 This is the trampoline that blocked the line near Rainham this morning. ✅We’ve removed this from the track so the line is now open, but with a speed restriction while we safely remove the trampoline from the track area

ℹ️Please check @Se_Railway if travelling this morning pic.twitter.com/ImoRtovIeo