Rusko neizvršenje plaćanja u inozemstvu moglo bi dovesti do hiperinflacije u Europi i vlastitog neplaćanja, rekao je u nedjelju zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev je komentirao izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da je ruska neusklađenost pitanje vremena te je ukazao na "dvije očite stvari".

"Rusko neizvršenje obaveza moglo bi povlačiti i moralnu i, vrlo vjerojatno, opipljivu neispunjavanje obveza u Europi", napisao je na svom Telegram kanalu, budući da, prema njegovim riječima, financijski sustav Europske unije nije baš stabilan i ljudi gube povjerenje, prenosi TASS.

Štoviše, vlasti Europske unije trebale bi očekivati ​​"snažnu zahvalnost običnih Europljana za hiperinflaciju za koju se ne mogu okriviti podli Rusi, za nedostatak elementarne hrane u trgovinama i za priljev izbjeglica, što će izazvati val sile zločina", napisao je. "U ovom slučaju, ljudi u Bruxellesu će morati promijeniti svoju retoriku. Inače će na ulicama europskih gradova smrdjeti goruće gume u slavu heroja Majdana."

Što se tiče izjava šefice Europske komisije, one "ne govore o patnjama iznemoglih ljudi, ne o završetku specijalne vojne operacije, ne o dugo očekivanom miru u Ukrajini, već o neplaćanju Rusije s inozemstvom", istaknuo je.

"To je ono o čemu su oni sanjali! To je temeljna strategija Europske unije. To je ono što mazohisti iz Bruxellesa i njihovi prekomorski suigrači stvarno žele", dodao je.

Udar na gospodarstvo

U intervjuu za Bild am Sonntag, von der Leyen je rekla da zapadne sankcije potresaju rusko gospodarstvo, da stotine velikih kompanija i tisuće stručnjaka napuštaju Rusiju, a očekuje se da će njen BDP pasti za 11 posto.

Prema ruskom ministarstvu financija, ruski vanjski dug iznosio je 59,5 milijardi dolara od 1. veljače 2022., uključujući 38,97 milijardi dolara u inozemnim obveznicama. Trenutno Rusija ima 15 obveznica zajmova s ​​rokom dospijeća od 2002. do 2047. godine.

Ruski ministar financija Anton Siluanov ranije je rekao da će Rusija otplaćivati ​​svoje dugove u stranim valutama tek kada se deblokira njezina valutna imovina. U slučaju odbijanja ili izostanka odgovora banaka agenata, Rusija će otplatiti i servisirati svoje inozemne obveze u rubljama.

U ovom slučaju bit će to značajna promjena u uvjetima servisiranja ruskog duga po obveznim zajmovima, što će se najvjerojatnije tumačiti kao neispunjenje obveze.

Ruske vlasti su u više navrata isticale da ne postoje stvarni razlozi za rusko neizvršenje obaveza i da se takva situacija može stvoriti samo umjetno.

