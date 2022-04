54. je dan rata u Ukrajini. Rusi su u nedjelju izjavili da su zauzeli čeličanu Iljič u Mariupolju te da su nadomak osvajanja druge čeličane Azovstal. Azovstal je posljednje uporište ukrajinskih snaga u opkoljenom gradu, a strani stručnjaci vjeruju kako mogu izdržati ruske napade i obraniti se.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:56 Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije ažuriranje obrambenih obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦