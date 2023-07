Djevojčica se zadavila sigurnosnim pojasom u školskom autobusu: "Mlatarala je rukama, vrisnula, udarala nogom u prozor"

Fajr Atiya Williams (6), neverbalna djevojčica koja se koristila i invalidskim kolicima, žestoko se borila za svoj život dok ju je u stražnjem dijelu školskog autobusa gušio sigurnosni pojas, objavila je policija.

Osoba koja je trebala paziti na njezinu sigurnost, ali i sigurnost ostale djece u autobusu, punih 18 minuta nije ništa primijetila jer je bila zadubljena u svoj mobitel i sa slušalicama u ušima.

Djevojčicu je pojas počeo gušiti nakon što je autobus prešao preko nekoliko neravnina na cesti, pa se pojas stegnuo oko njezina vrata.

Na videosnimci s nadzorne kamere vidi se kako nitko nije obraćao pozornost na šestogodišnjakinju koja se dvije minute i 47 sekundi borila za život.

"Mlatarala je rukama i nogama. U najmanje dva navrata vrisnula je ili dahtala, a u jednom trenutku nogom je udarila u prozor autobusa", stoji u optužnici, prenosi New York Post.

