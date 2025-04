Nobilo nakon osnivanja stranke poručuje: "Ako hoće fajt, dobit će fajt"

Naš poznati odvjetnik Anto Nobilo osnovao je stranku i ide na izbore. No, preskočit će ove lokalne, ali planira biti spreman za sljedeće parlamentarne izbore. Stranka se zove vrlo znakovito Pravi socijaldemokratski pokret, skraćeno Pravi SDP.

"Ni ja ne znam kako to", kaže nam kroz osmijeh u odgovoru na pitanje kako to da je odlučio osnovati stranku. "Istina je, stranku smo osnovali u petak, ali ona još nije operativna, bit će operativna na sljedećim parlamentarnim izborima, za koje očekujemo da će, po svemu sudeći, biti prijevremeni", otkriva Nobilo.

Tko će osim njega biti u stranci, ima li nekih jakih i poznatih imena, Nobilo ne otkriva, ali kaže kako stranka još nema sva tijela i tek treba krenuti u organizaciju. "Sve ćemo na vrijeme objaviti." Na vrijeme za parlamentarne izbore, ali poruka je to svojevrsna i za one lokalne.

Poruka Tomaševiću

Informaciju o osnivanju njegove stranke objavio je na svom Facebooku i aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. "Očito je on zaokupljen sa mnom i to samo pokazuje da je moja prijava istinita i da je izazvala tektonske promjene u stranci Možemo!" Njihova isticanja 'mi smo pošteni'? Vjerujte mi, imam dugogodišnjeg iskustva s takvim stvarima, pošteni ljudi nikada za sebe ne govore 'Ja sam pošten', kao što ni dobri ljudi ne govore za sebe 'Ja sam dobar'", istaknuo je Nobilo.

"Moja kaznena prijava očito je pogodila tamo gdje treba i Tomašević se sada bavi sa mnom umjesto da je pristupio problemu i tu je pogriješio. Jer da se on pozabavio tim problemom, ja bih vjerojatno već na to zaboravio i nastavio se baviti svojim poslom, no on je pogriješio jer ja sam fajter, ja sam rođen za fajt i ako hoće fajt, imat će fajt", poručio je.

Dolaze teška vremena

Ime stranke Pravi socijaldemokratski pokret znakovito je, kaže. "Smatramo da ovo što sad imamo nije prava socijaldemokracija. Ovo nije samo insinuacija na SDP jer kod nas je pojam SDP za socijaldemokraciju, ali mi imamo dvije stranke na lijevom spektru, tu je SDP i Možemo! Prema onome što do sada možemo vidjeti, oni ne daju ono što od njih očekujemo kao dviju najvećih lijevih stranki i očito je da treba jedan novi dodatni angažman jer dolaze teška vremena, trebamo privući kvalitetne ljude koji će moći u tim vremenima donositi ispravne odluke", naglašava Nobilo.

Kaže kako se posao odvjetnika ne kosi s aktivacijom u politici. "Suci, tužioci, policajci, oni ne smiju u politiku, ali odvjetnici mogu ići u politiku", rekao nam je Nobilo i ponovio da se za stranku tek uspostavlja upravljačka struktura, traži se kvalitetan kadar i članstvo. "Bit ćemo jako transparentni", naglasio je Anto Nobilo.