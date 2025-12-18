Užas u susjedstvu: Dječak (14) zabio nož vršnjaku u prsa, razlog je bizaran

Beogradska policija uhitila je 14-godišnjeg dječaka koji se sumnjiči da je nožem teško ozlijedio svog vršnjaka u naselju Voždovac u Srbiji.

Incident se dogodio 13. prosinca, nakon čega je ozlijeđeni dječak prevezen u bolnicu, a napadač je priveden, piše Blic.

Dječak je zadobio ozljede opasne po život nakon što mu je vršnjak zabio nož u prsa. Hitno je prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj ulici, gdje se trenutačno nalazi pod nadzorom liječnika.

Incident je izbio nakon verbalnog i fizičkog sukoba između dvojice dječaka, a sve zbog mobilnog telefona. Ozlijeđeni dječak navodno je uzeo mobitel napadaču, nakon čega ga je ovaj, u trenutku bijesa, teško ozlijedio.

Napadač je nakon toga pobjegao s mjesta događaja, dok ozlijeđeni dječak isprva nije želio otkriti što se dogodilo niti tko ga je napao.

Policija je maloljetnika privela u Odjel za maloljetnike Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, a tereti ga se za pokušaj ubojstva.