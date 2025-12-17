Najluđe brojke iz svijeta osiguranja

Istina, nitko ne uživa u obveznim policama auto osiguranja, ali zakon je jasan (i pošten). Ali čak i u takvim policama postoje zanimljivi primjeri, a da ne pričamo o svim bizarnim pokušajima prevare da se neka polica naplati. Osiguraj.me vam donosi neke od najsmješnijih, najskupljih i najneobičnijih priča o osiguranju u zadnjih par godina.

Rekordne jedinstvene police skupih automobila

Počet ćemo s onim što nam je najbliže – police osiguranja za vozila. Najskuplje police osiguranja za vozila uglavnom pripadaju vlasnicima super sportskih automobila, luksuznih limuzina i kolekcionarskih vozila, gdje premije dosežu stotine tisuća eura godišnje zbog visoke vrijednosti, rizika i troškova popravka. Najskuplji modeli za osiguranje u 2025. godini bili su:

- Ferrari LaFerrari ili SF90 Stradale: Ukupne premije idu i do 100.000 eura godišnje zbog rijetkosti na tržištu i ekstremnih performansi

- Bugatti Chiron ili Veyron: Godišnje ukupno osiguranje može prelaziti 200.000 eura za vozila vrijedna 3+ milijuna eura

- Lamborghini Aventador SVJ: Oko 40.000–80.000 eura

Možda vam imena Koenigsegg Jesko ili Pagani Huayra ništa ne predstavljaju, ali ovi kolekcionarski primjerci imaju premije preko 100 tisuća eura. Nije ni čudno, ako znamo da se vrijednost jednog spomenutog automobila mjeri u milijunima eura.

Rekord najskupljeg automobila ikad drži Rolls-Royce Boat Tail, s preko 28 milijuna eura vrijednosti i ukupnom policom osiguranja većom od 500 tisuća eura. Godišnje, naravno.

Faktori koji podižu cijene su vrijednost automobila (za rijetke i ekskluzivne modele), lokacija (visok rizik krađe u gradovima poput Los Angelesa ili Londona), a čak i ovim automobilima premija raste ako ih vozi mladi vozač. Iako bi se vjerojatno mnogi mijenjali za veću premiju, a manje godina.

Jedan od skupljih automobila osiguranih preko agregatora Osiguraj.me je Porsche 911 čija novonabavna cijena iznosi oko 300 tisuća eura, a full kasko polica osiguranja, uključujući i obvezno osiguranje, za takvo vozilo može ići i preko 20 tisuća eura godišnje. Naravno, ako koristite ponajveću bazu ponuda osiguranja u Hrvatskoj i podršku Osiguraj.me eksperata, taj iznos može biti niži i preko 50%.

Da nisu samo automobili rekorderi po pitanju premija, dokazuju i brojne visokovrijedne životne police osiguranja. Primjer jedne takve skupe police je životno osiguranje Stevena Spielberga, vrijedno oko 1.2 milijarde dolara. Brojka nije službeno potvrđena i vjerojatno uključuje više raznih polica, ali svejedno je brojka impresivna. Najpoznatije police osiguranja su svakako one kojima pojedini sportaši i zvijezde osiguravaju dijelove svog tijela. David Beckham je za vrijeme svoje karijere osigurao svoje noge u vrijednosti od 156 milijuna funti. Danas je poznato da su noge Cristiana Ronalda osigurane na oko 90 milijuna funti.

Pjevačice i manekenke također prednjače u vrijednosti polica koje osiguravaju vrijedne dijelove njihovih tijela, bilo da se radi o glasnicama ili stražnjicama. Glasnice Mariah Carey vrijede 35 milijuna eura, osmijeh tj. zubi Julie Roberts su osigurani na oko 30 milijuna dolara, a da nisu samo žene osjetljive na dijelove tijela koji im donose zaradu, dokazuje i Bruce Springsteen koji je također osigurao svoje glasnice, dok je Keith Richards zaštitio svoje prste.

Pokušaji prevare osiguranja i lažne isplate odštete

Osiguravajuće kuće obrađuju bezbroj zahtjeva za odštetu po polici osiguranja svake godine, pa ne čudi da su neki od njih doslovno – nevjerojatni.

1. 2000. godine jedan Australac je pokušao (i uspio) prevariti osiguranje u vrijednosti police od skoro 2 milijuna eura. U tome mu je pomogla njegova supruga, tako da je uspješno odglumio svoju smrt i preselio na Novi Zeland. S novim novcima stigla je i nova supruga s kojom je otišao na planinarenje. Negdje u šumi naletio je s novom suprugom na svog vlastitog brata, koji ga je onda prijavio. Osiguranje ga je tužilo, odslužio je i zatvorsku kaznu, a o svemu je naposljetku napisao i knjigu.

2. Jeste li znali da ako vam pozli od morske bolesti na krstarenju i ispadne vam zubna proteza preko brodske ograde, da će vam osiguranje platiti odštetu da kupite novu? Nije ni ovaj Amerikanac, ali je odlučio pokušati naplatiti putno osiguranje i – uspio. Zube je prijavio kao izgubljenu prtljagu i dobio je nove.

3. Ako putujete u Aziju, pobrinite se da vam u polici osiguranja piše da ste zaštićeni od štete koju mogu prouzročiti majmuni-lopovi. Jednom paru su ukrali svu prtljagu i rasuli svu njihovu odjeću po prašumi, tako da nisu imali što obući. Srećom je sve bilo pokriveno policom koja štiti od – majmuna.

4. Jedna američka osiguravajuća kuća je primila sumnjiv zahtjev za isplatu štete na automobilu. Šteta je navodno nastala zbog tuče koja je uništila cijelu limariju automobila. Nakon istrage, ustanovljeno je da su sva oštećenja posljedica simetričnih udaraca koji su najvjerojatnije napravljeni namjerno čekićem. Odbili su isplatu štete, a dovitljivi vlasnik je zatim podnio novi zahtjev u kojem traži odštetu za oštećenja uzrokavana čekićem. Pošto nisu uspjeli dokazati krivca (njega), odšteta mu je isplaćena.

5. Kako bi spasili svoju propalu zlatarnu, dva Amerikanca su se zamaskirala u hasidske Židove, opljačkali vlastiti sef i prijavili štetu od 7 milijuna dolara. Pokušali su prekriti svoje tragove tako što su ulili kiselinu u kamere, ali policija je uspjela pregledati snimke na kojima se vidi da su prije nekoliko dana sve odnijeli iz sefa i lažno prijavili pljačku. Zbog toga su na kraju proglašeni krivima za pljačku i prevaru osiguranja.

Koji su gubici osiguravajućim kućama iz manjih prevara?

Prema podacima Europola i nacionalnih agencija (npr. UK-ov ABI ili njemački GDV), glavne prijevare su lažni vozači koji preuzimaju odgovornost za druge i time pokušaju neosnovano dobiti isplatu štete, a imamo i mi recentne primjere pokušaja zamjene.

Slijede ih falsifikati štete (npr. namjerno oštećivanje za naknadu) s 20–25% ukupnih gubitaka osiguravajućih kuća. Lažni medicinski računi u zemljama s obaveznim zdravstvenim pokrićem (kao Italija ili Francuska) su još jedan čest oblike prevare osiguranja. Europska unija procjenjuje ukupne gubitke od prijevara na 10–15 milijardi eura godišnje. Sve veći je porast prijava zbog mogućnosti podnošenja zahtjeva online, na što se industrija bori s AI alatima za detekciju i strožim provjerama.

Bez obzira na osiguranu vrijednost, pametna odluka je usporedba ponuda na Osiguraj.me. Pronađite najbolje auto osiguranje za svoj auto – brzo, sigurno i bez iznenađenja.