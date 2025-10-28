Dječak došao u bolnicu zbog bolova u trbuhu: Liječnici ostali u šoku kad su vidjeli rendgen

Na Novom Zelandu trinaestogodišnjem dječaku kirurški je odstranjen dio crijeva nakon što je progutao gotovo 200 snažnih magneta.

Prema nedavnom medicinskom izvješću, dijete se javilo u bolnicu Tauranga s jakim bolovima u trbuhu i priznalo da je tjedan dana ranije progutalo možda 100 neodimijskih magneta. No, stvarni broj magneta izvađenih iz njegova tijela pokazao se dvostruko većim.

Liječnici su rendgenskom snimkom otkrili četiri linearna lanca magneta u različitim dijelovima dječakovih crijeva. Tijekom operacije otkriveno je da su se lanci nalazili u tankom crijevu i slijepom crijevu. Kako su se magneti međusobno privlačili, pritisnuli su crijevne stijenke, uzrokujući odumiranje tkiva zbog nedostatka protoka krvi.

Kirurzi su bili prisiljeni ukloniti dio crijeva, no dječak se, srećom, dobro oporavio i otpušten je iz bolnice osam dana kasnije.

"Kao što pokazuje ova studija, gutanje malih magneta velike snage opasno je za život", upozorio je istraživač trgovačkog prava Alex Sims sa Sveučilišta u Aucklandu.

Sims je objasnio kako su mali magneti velike snage često prodavani kao zabavne igračke za odrasle i djecu.

"Prodaju se u setovima jer se mogu koristiti za izradu različitih oblika, ali nažalost, često dolaze u obliku malih kuglica jarkih boja, što ih čini privlačnima djeci za gutanje", pojasnio je Sims.

Razlog zbog kojeg je dječak progutao magnete nije poznat, no liječnici upozoravaju da bi u pitanju mogle biti opasne online igre i izazovi koji se šire na društvenim mrežama, piše Sciencealert.

Vladini dužnosnici na Novom Zelandu nedavno su upozorili na trend među djecom koja koriste magnete kako bi imitirala piercing na jeziku, nosu ili usnama.

Takvi magneti lako se slučajno progutaju, a posljedice mogu biti iznimno ozbiljne.

Zbog niza hospitalizacija povezanih s magnetima novozelandske vlasti još su 2013. godine zabranile prodaju magneta izrađenih od neodimija, željeza i bora – poznatih kao rijetkozemni magneti, koji su do 50 puta jači od običnih željeznih.

Dječak koji je liječen u bolnici Tauranga rekao je liječnicima da su magneti koje je progutao kupljeni na internetskoj platformi Temu, poznatoj po jeftinoj robi iz inozemstva.

Liječnici su istaknuli kako je izuzetno teško provesti zabranu prodaje tih magneta kada dolaze s međunarodnih online tržišta.

"Provedba je problematična jer je Komisiji za trgovinu teško istražiti i prisiliti inozemne internetske trgovine da zaustave prodaju takvih proizvoda. Zabrinjavajuće je ako djeca sama kupuju takvu robu", rekao je Sims.

Dodao je da roditelji moraju imati nadzor nad internetskim kupnjama svoje djece: "Roditelji ne bi smjeli dopustiti djeci da kupuju bez nadzora. Sve kupnje trebaju obaviti ili barem nadzirati roditelji."

Godine 2024. mlada Novozelanđanka progutala je dva magneta tijekom rođendanske zabave.

"Kad su joj liječnici napravili rendgensku snimku, bilo je jasno da su se magneti međusobno povezali", ispričala je njezina majka.

"Jedan je prošao u crijevo, a drugi je ostao u želucu. Njihovo magnetsko privlačenje uzrokovalo je spajanje kroz tkivo i puknuće želuca. Zbog toga je moja kći morala na hitnu operaciju", rekla je majka.

Zdravstvene vlasti Novog Zelanda upozoravaju da je, ako se sumnja na gutanje magneta, vrlo važno odmah otići u bolnicu.

Više od 75 posto pacijenata u takvim slučajevima trebat će operaciju ili endoskopiju.