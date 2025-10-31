Evo kako Balkance regrutiraju za rat: "Braćo, ne zaboravite, ako vas netko pita..."

Novinari portala Detektor infiltrirali su se u privatni Telegram kanal namijenjen regrutiranju boraca za rusku vojsku u Ukrajini.

Paralelno s tim, komunicirali su s trojicom srpskih plaćenika koji se trenutno nalaze u Rusiji.

Jedan od njih bio je Davor Savičić iz Republike Srpske, koji je, prema navodima Detektora, organizirao i doček novih boraca na aerodromu u Moskvi.

"Braćo, ne zaboravite, na svako pitanje odgovarajte da u Rusiju idete kao turisti. Nikakvih drugih objašnjenja", glasila je jedna od poruka razmijenjenih u zatvorenoj Telegram grupi pod nazivom "SVO", čiji je broj članova u svega nekoliko tjedana porastao s desetak na nekoliko desetaka.

Novinarski tim Detektora četiri je mjeseca pratio aktivnosti regrutacijskih mreža u Rusiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini te komunicirao s osobama koje su iskazale interes da se pridruže ruskim snagama u Ukrajini.

Istraživanje Detektora otkrilo je da, unatoč zakonskim zabranama, kanali za regrutaciju dobrovoljaca iz BiH i Srbije i dalje nesmetano djeluju.

U njima se regrutiraju deseci ljudi, uz pomoć bivših plaćenika s Balkana koji već ratuju, a koji novim borcima obećavaju plaće od nekoliko tisuća maraka, rusko državljanstvo i pogodnosti za njihove obitelji.

Uloga srpskih plaćenika i nova Putinova uredba

Rusija je nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine intenzivirala napore za popunu vojnih redova.

Zbog teških gubitaka i slabog interesa domaćih regruta, ruski predsjednik Vladimir Putin u srpnju 2025. potpisao je uredbu kojom se strancima dopušta služenje u ruskoj vojsci – ne samo u izvanrednim okolnostima, nego i tijekom redovne regrutacije.

Istog mjeseca kada je ruski predsjednik potpisao uredbu, tim novinara Detektora stupio je u kontakt s Dejanom Berićem, jednim od najpoznatijih srpskih plaćenika u ruskoj vojsci. Jedno od prvih pitanja koje je Berić postavio u razgovoru na platformi Telegram bilo je pričaju li ruski.

Nakon negativnog odgovora, Berić je pojasnio da u tom trenutku ugovor mogu potpisati samo muškarci od 20 do 49 godina koji govore ruski jezik. Kasnije je cijela priča dobila obrat jer je srpski plaćenik u privatnoj poruci najavio da se formira nova jedinica u kojoj će biti "mnogo Srba" te da ruski jezik neće biti obavezan.

Poruka za zainteresirane suborce

Novinarski tim Detektora javio se na još jedan oglas za novačenje, koji je sredinom listopada objavljen na srpskom jeziku na Facebook profilu pod imenom "Četnik Dobrovoljac".

Novinari su, na temelju fotografija s profila, utvrdili da je riječ o osobi koja se predstavljala kao Željko Tomić.

Tomić, čiji identitet Detektor nije neovisno potvrdio, snimljen je na bojištu u društvu Darija Ristića, dragovoljca iz Modriče.

"Četnik Dobrovoljac", odnosno Željko Tomić, u privatnom Telegram kanalu "SVO" preuzeo je ulogu administratora.

Dao je do znanja da je vraćen s prve linije fronta kako bi organizirao dolazak dobrovoljaca.

"Svi ćete biti i bolji od mene, ja to znam, prenijet ću vama mladima svo svoje iskustvo. Vi ste moji Srbi. Pa ako Bog da sa ruskom braćom zajedno na Kosovo", bila je jedna od njegovih poruka za zainteresirane buduće suborce.

Lukrativna zarada

U objavi je bio podijeljen i ruski broj telefona na ime Aslan. Novinari su ga kontaktirali izravno putem Telegrama. Nakon neodgovorenog poziva stigla im je poruka na srpskom jeziku da se jave porukom.

Na pitanje o uvjetima ugovora Aslan je odgovorio da će, odmah po potpisivanju jednogodišnjeg ugovora, biti isplaćeno oko 52.000 maraka, dok će plaća iznositi oko 5500 maraka.

Uvrede umjesto odgovora

U jednoj poruci Aslan je objasnio da je sam u Rusiji, gdje služi u vojsci, te da ga je njegov prijatelj Srbin zamolio da pomogne ljudima iz Srbije da potpišu ugovor o služenju vojnog roka.

Nakon što im je tim novinara Detektora obznanio tko su i što su, Aslan, kao i Tomić, ali i većina članova grupe, nisu odgovarali na konkretna pitanja već su im uputili uvrede.

Detektor nije mogao neovisno potvrditi koliko je ljudi iz privatne Telegram grupe naposljetku završilo u Rusiji.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije pristalo na razgovor uživo s novinarima portala Detektor, već je dostavilo pisani odgovor u kojem su navedene zakonske procedure koje se odnose na nezakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama, kako je propisano Kaznenim zakonom BiH.

Za ta djela predviđene su zatvorske kazne u rasponu od šest mjeseci do osam godina, a iz Tužiteljstva su pojasnili da visina kazne ovisi o duljini boravka na stranom ratištu, činu, prirodi zaduženja tijekom služenja te o tome je li osoba izravno sudjelovala u borbenim djelovanjima.

Slične kazne propisuje i Kazneni zakon Srbije.

Novinari Detektora komunicirali su i s nekoliko drugih profila na toj mreži koji su objavljivali pozive na regrutaciju.

S profila pod imenom Sergei Kalašnikov stigla je poruka s plakatom u kojem se navodi ponuda za regrutaciju i mjesečna plaća od tri milijuna rubalja, odnosno oko 60 tisuća konvertibilnih maraka. Nakon što su novinari stupili u kontakt, taj profil više nije odgovarao.

Još jedan kanal, pod nazivom Nikolaj, prema objavljenim fotografijama, pripada članu "Noćnih vukova", moto-skupine bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja se nalazi pod međunarodnim sankcijama.

U glasovnoj poruci na ruskom jeziku rekao je da će se javiti s dodatnim informacijama, no do toga nije došlo.

Telegram profil pod imenom Viktor, koji je također objavljivao pozive za regrutaciju, poručio je novinarima na ruskom jeziku: "Pozdrav, brate, dobro došao kod nas".

Nakon nekoliko dana i on je prestao odgovarati.