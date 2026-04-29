Napadač (89) lovačkom puškom ranio petero ljudi. Objavljeno jezivo pismo: "Ugrist ću ih da osjete bijes..."

Napadač (89) koji je u utorak u pucnjavi u Ateni ranio pet osoba, u zgradi mirovinskog osiguranja i na sudu, uhićen je nakon višesatne potrage. U srijedu će biti priveden državnom odvjetniku.
Tijekom ispitivanja u policiji naveo je da je motiv napada njegov dugogodišnji spor oko priznavanja mirovine.
Policija ga je kasno navečer prevezla iz Patrasa, gdje je uhićen u hotelu u blizini autobusnog kolodvora. Prema dostupnim informacijama, planirao je napustiti zemlju trajektom prema Italiji.
Prema pisanju news247, muškarac prima dvije mirovine, iz SAD-a i Njemačke, gdje je radio. Tražio je i priznavanje prava na mirovinu u Grčkoj, na što navodno nije imao pravo. Zbog toga je izgubio sudske sporove protiv mirovinskog fonda.
Dozvolu za lovačko oružje dobio je 2018. godine, a nekoliko mjeseci kasnije izazvao je incident s tužiteljicom. Nakon liječničkog pregleda upućen je na prisilno liječenje u psihijatrijsku ustanovu, a dozvola za oružje mu je oduzeta. Tada je, nezadovoljan sudskom odlukom u sporu, u uredu tužiteljice ostavio četiri metka na stolu.
Kronologija napada
Prvi napad dogodio se u utorak ujutro u zgradi mirovinskog osiguranja. Napadač je ušao u zgradu, popeo se na četvrti kat i pucao u zaposlenika te ga pogodio u nogu. Prema iskazima svjedoka, izvadio je pušku, položio ju na šalter i naredio zaposleniku ispred sebe da se sagne. Potom je zapucao prema drugom zaposleniku, koji je pritom ozlijeđen.
Nakon napada napustio je zgradu i udaljio se s mjesta događaja. Ubrzo je uslijedio i drugi napad, u prizemlju suda. Napadač je ušao u ured, zapucao i lakše ranio četiri zaposlenika. Prije nego što je pobjegao, ostavio je oružje i nekoliko omotnica s dokumentima. U njima su navodno bili novinski isječci i objašnjenja motiva napada.
Istraga je pokazala da se između lokacija kretao taksijem. Najprije je iz centra Atene otišao do zgrade mirovinskog osiguranja i zatražio od vozača da ga pričeka, no on to nije učinio. Drugim taksijem otišao je do zgrade suda, a policija pretpostavlja da je i do Patrasa stigao na isti način.
Lociran je i uhićen nakon šest sati. Kod sebe je imao napunjen revolver, a istražitelji sumnjaju da je namjeravao otputovati u Italiju.
Objavljeno pismo koje je ostavio nakon pucnjave
Grčki mediji objavili su pismo koje je ostavio nakon pucnjave u zgradi suda.
U njemu navodi da je rođen 1937. u Meseniji te da je nakon vojske otišao raditi i školovati se u Berlin, a potom se preselio u Chicago. Ondje je, napisao je, 2005. godine podnio zahtjev za mirovinu i dobio američku u roku od dva mjeseca, dok mu je njemačka odobrena nakon šest mjeseci.
"U istom uredu i u isto vrijeme, zajedno s te dvije kartice, predao sam i dokumente iz grčkog mirovinskog fonda: knjižicu radnog staža i zdravstvenu knjižicu. Amerikanci su mi rekli da će dokumente poslati u Grčku, a meni su dali kopije i još neke papire. Otkad su dokumenti stigli u Grčku, počeli su veliki problemi s grčkim mirovinskim fondom i grčkim sudovima", naveo je u pismu.
Poručio je da su ga u grčkom mirovinskom fondu "vrijeđali jer je došao tražiti mirovinu."
"Grčki mirovinski fond, budući da ima moć odlučivanja u svojim rukama, prvo je počinio krivotvorenje, a zatim i sabotažu, poslavši pismo njemačkom fondu u kojem navode da mi ne odobravaju grčku mirovinu", naveo je.
Poručio je da su se prema njemu odnosili "kao prema psu lutalici kojeg se tjera i udara".
"A ja, taj pas, sada sam se razbjesnio i bijesan sam. Jednog dana otići ću u njihove urede i ugristi ih, da i oni osjete bijes", stoji u pismu.