Raskrinkana escort WhatsApp grupa: "Tražimo modele, lijepe djevojke, amaterke... 3.000 eura za večeru, 50.000 eura za noć"

Poznat po svojim crvenim tepisima prepunim zvijezda i nagrađivanim filmskim premijerama, filmski festival u Cannesu krije nešto mnogo mračnije iza svog tog sjaja i glamura.

Festival je mjesto tajnog escort kruga u kojem žensko društvo kupuju i prodaju preko WhatsAppa arapski, ruski i američki biznismeni i milijarderi. Agenti koriste uslugu slanja poruka kako bi regrutirali modele za svoje bogate poslodavce, a ponekad plaćaju i do 50.000 eura za jednu noć.

BILD je dobio pristup jednoj od tih WhatsApp grupa, gdje se objavljuju oglasi koji nude tisućama žena da provedu noć s bogatim posjetiteljima festivala.

"Tražimo prave top modele, lijepe djevojke, modele amaterke. Sve nacionalnosti, preferiraju se Latine", tako glasi jedan od oglasa.

Drugi je ponudio top modelima 10.000 eura za jednodnevni izlet u Monako, dok je treći bio spreman platiti samo plavokosim modelima 10.000 dolara tjedno za putovanje jahtom.

Ove WhatsApp grupe traže od žena da pošalju fotografije, uz dob i težinu. Mnogi zahtjevi, često upućeni od strane bogatih stranih biznismena, odnose se na takozvane "imidž poslove" gdje se od modela traži da prate goste na večerama ili vrhunskim zabavama.

Bild piše i o takozvanim "Image+" poslovima, u kojima žene dobivaju gotovinski bonus u zamjenu za seks s posjetiteljima festivala, a te žene prvi put susreću svoje domaćine na licu mjesta. Često im se oduzimaju putovnice, a zabranjuje im se i korištenje mobitela tijekom tih putovanja, kako bi se spriječilo da identitet bogataša procuri u javnost.

"Ovo nije samo moderna prostitucija. Ovdje se također radi o puno crnog novca, nema računa. Mladim se ženama često nudi 3.000 eura za večeru, 10.000 eura za zabavu i 50.000 eura za noć", otkriva jedan insajder.

Prošle je godine istraga koju je proveo MailOnline otkrila da seksualne radnice iz cijele Europe hrle na godišnji događaj kako bi prodavale svoja tijela u luksuznim hotelima i jahtama. Manekenke, ambiciozne glumice i neke Instagram influencerice pozivaju se na zabave ili da ostanu na superjahtama, uživajući u zabavi i šampanjcu.

No, nepisano je pravilo da takozvane "djevojke s jahte" svojim domaćinima zahvaljuju seksom s njima ili drugim gostima.

Kuverte pune novca

Za razliku od WhatsApp grupa u kojima pratitelji često znaju koliko će dobiti unaprijed, ovim ženama se nakon završetka posjeta često daje kuverta puna novca.

Jedna pratiteljica, koja dolazi iz Slovačke, rekla je za MailOnline: "Morate biti oprezni jer se hotelima ne sviđa što se to događa, ali ne mogu to spriječiti. Ovo je najstarija industrija na svijetu, a filmska djelatnost temelji se na glamuru i uzbuđenju. Naravno, ljudi žele imati seks. Naplaćujem 1000 eura po satu, ali postoji popust za dva sata ili više, a cijena cijele noći je 5000 eura - ali u stvarnosti to traje nekoliko minuta".

Jedan član posade jahte rekao je za MailOnline da je korištenje ovih plovila za prostituciju postalo mnogo diskretnije posljednjih godina.

"Pretpostavljam da nitko ne želi biti viđen kako otvoreno kupuje ili prodaje seks. Možda želite imati lijepe žene na svojoj jahti, ali ne želite da vas vide kao ljigavog starca koji iskorištava djevojke. Drugi faktor su sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. To je značilo da su ruski oligarsi nestali iz europskih voda. Ti dečki su znali za zabavu", priča član posade.