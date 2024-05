Satima je čekao dok su liječnici pokušavali organizirati prijevoz do bolnice: "Kupili smo Rafalee za milijune, a ne možemo čovjeku spasiti život. Što će nam sve to?"

Stradali Neven imobiliziran je ležao i satima čekao dok su njegovi liječnici pokušavali organizirati prijevoz do bolnice. Helikopter hitne medicinske službe vozi samo po danu, zamjenski helikopter MORH-a nije bio dostupan.

Sljedeća opcija - brza brodica hitne pomoći, ali ona je u Dubrovniku i do Lastova joj treba više od dva sata. I što sad? Što ako vam se na Lastovu dogodi nesreća? Provjereno je otišlo do jednog od hrvatskih najudaljenijih otoka i provjerilo kako tamo zapravo funkcionira hitna medicinska skrb.

Zamislite da ste na Lastovu. Jednom od najudaljenijih hrvatskih otoka. Na otoku čarobnih ljepota i netaknute prirode. Sada zamislite da vam se na istom tom otoku dogodi nesreća. Baš kao što se Nevenu dogodilo prije tjedan dana. Bio je pri svijesti, u šoku, strahu, bolovima.

Hitno je morao do bolnice. U tom trenutku helikopter je jedina opcija. No, helikopter je vozio do 19 sati, pilot je otišao kući. Ni zamjenski helikopteri nisu bili dostupni, a brza brodica udaljena je više od dva sata.

"Ne znam u kojem je stanju, je li puklo sve, je li puklo nešto, je li nije puklo ništa, uopće ne znam što se događa", govori unesrećeni Neven Barbić. Zlatni sat - 60 minuta koje život znače davno je prošlo. A Neven je i dalje imobiliziran ležao i čekao prijevoz.

"Pacijent je ležao, bilo je već dosta ljudi okolo", objasnila je medicinska sestra Emili Buković Kendjel. "Kad se već zna da je prometna nesreća u pitanju, to je već ozbiljnija situacija."

"On zavija, žali se na bolove u kralježnici, roditelji koji gledaju miče li dijete nogama ili je i to otišlo", prisjeća se liječnica Ema Milović. Nevenov otac Zdenko Barbić, priznaje da mu je kroz glavu prolazilo sve najgore.

Brza brodica pomorske hitne medicinske službe je predaleko. Helikopter civilne hitne službe i helikopter MUP-a voze samo po danu. Helikopter MORH-a koji vozi i po noći nije bio dostupan. I što sad?

Doktorica kaže kako joj je vatrogasac rekao da stiže gliser od vatrogasaca sa Smokvice za 20 minuta. "Svaka im čast, kapa do poda i oni su došli što brže su mogli", govori otac.

I tako je Neven nakon više od dva sata krenuo prema bolnici. U tom trenutku bila je to jedina i najbrža opcija, ali i potpuno neadekvatna za osobu ozljeđenje kralježnice, kojoj je zbog jakih valova svaki udarac glisera bio kritičan. "Dragi Bog ga je spasio što nije bilo nešto jače jer da je bilo nešto gore, njega danas ne bi bilo, a mi bismo pričali neku drugu priču", kaže Nevenov otac.

Doktorica kaže kako u tom slučaju više ne bi mogla raditi ovaj posao. "Mislim da ne bih mogla ljude ovdje gledati u oči".

Točno u 20 sati doživio je nesreću. U bolnicu je stigao tek u jedan ujutro. Helikopterski prijevoz hitnog pacijenta za ove pacijente je nužnost. Nedavna prometna nesreća pokazala je manjkavost sustava.

"Prvo sam zvala našeg dubrovačkog dispečera da im kažem da nam iz Splita nisu odobrili helikopter. Onda su mi oni savjetovali da ponovno probam sa Splitom", kaže Milović.

"Ona uzima telefon i ja vidim da ona plače! Doktorica plače koja mu nije ništa u životu jer zna što se događa... Zovem jedno, drugo trećeg... ma sto smo ih nazvali, pa da sam imao broj od onog gore, i njega bih zvao", kaže Zdenko Barbić, otac unesrećenog.

Hrvatska trenutačno na raspolaganju ima najveći broj helikoptera ikad. Od travnja ove godine uspostavljena je hitna helikopterska medicinska služba raspoređena na četiri lokacije - na otoku Krku, u Zagrebu, Osijeku i Splitu, ali one trenutačno lete samo od 7 ujutro do 7 navečer.

"Iznajmili su helikoptere da stoje u hangarima? Kome je taj helikopter? Poslije 7 ne može voziti!", u očaju se pita otac i nastavlja. "Kupili smo Rafalee za milijun nečega, a ne možemo čovjeku spasiti život. Što će nam sve to i vodovod i kuća i ambulanta, ako mi nemamo na Lastovu čovjeka?", pita se Zdenko.

Iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu odgovaraju kako je pružatelj usluge obvezan osigurati zamjenski helikopter jednakovrijednih ili boljih karakteristika te da su helikopteri MORH-a iz baza Divulje i otoka Krka na raspolaganju za noćne intervencije. No, oni nisu poslani.

Druga opcija trebala bi biti brza brodica pomorske hitne medicinske službe, ali ona je stacionirana u Dubrovniku, a do Lastova joj treba više od dva sata.

Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu dubrovačko neretvanske županije slaže se da je to predugo. "Studijom izvedivosti kad se išlo u postupak nabave brodica određeno je da će ova prva koju je naša Županija dobila doći u Dubrovnik vjerojatno radi većeg broja hitnih intervencija, većeg broja turista, stanovništva i tako dalje".

Uspostava šest brzih brodica projekt je vrijedan 10 milijuna eura. Jedna takva brodica trebala bi biti na Lastovu, govore nam, jer helikopter zbog vremenskih uvjeta nekad ne može sletjeti na Lastovo.

Iz županijskog Zavoda su za Provjereno potvrdili kako će se poduzeti određeni koraci kako bi Lastovo dobilo adekvatnu hitnu medicinsku skrb.

"Nismo na drugom kraju planete. Mi smo i dalje svi u istoj državi. Ovdje ljudi jako lijepo žive, ovdje se ljudi jako lijepo brinu jedni o drugima jer su navikli da moraju biti jedni drugima dovoljni, ali mislim da u ovakvom slučaju i s ovom količinom turista koja će nam doći, mislim da nam je jako loša reklama uopće da se pomisli da ovdje ne postoji pravilna medicinska skrb", upozorila je Milović.

Postoji hitna helikopterska služba, postoje MUP-ovi i MORH-ovi helikopteri, postoji hitna brodica, brodovi lučke kapetanije, policije… Kako se onda u stvarnosti može dogoditi sudbina poput Nevenove? Iz MORH-a su Provjerenom u četvrtak popodne javili da je njihov helikopter te večeri bio neispravan. Je li moguće da je to bila jedina opcija?

Neven je srećom dobro, ali nije morao biti. Ova priča bi tada izgledala drugačije, a pitanje je tko bi onda snosio odgovornost.